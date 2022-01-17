فيديو – بركان تونجا.. ثوران جديد يرعب العالم

أعلنت هيئات الرصد الدولية عن وقوع ثوران جديد فى بركان تونجا، بعدما ثار فى أول مرة له يوم السبت الماضى، وتسبب فى أمواج تسونامى عديدة، وضرب السبت الماضى، جزيرة تونجا فى جنوب شرق المحيط الهادى.

وكشف مقطع فيديو نشره موقع روسيا اليوم عن لحظات الفزع والرعب التى انتابت سكان المناطق المحيطة بـ مملكة تونجا.

ويظهر فى الفيديو أحد الشباب يرتدى سترة نجاة، ويسدد لكمات لشجرة موز، بينما تأتى موجة شديدة من بركان تونجا وتغمر هذا الرجل والموجودين معه وتحملهم بعيدا.

بركان تونجا

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قد اصدرت تحذيرات بتوقعات حدوث موجات يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار تضرب عدة جزر محيطة بـ بركان تونجا.

بينما وافقت حكومة تونجا على عرض رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، لـ القيام برحلة استطلاعية لتقييم الضرر الناجم عن ثوران بركان هونج تونجا، ومواجات التسونامى اللاحقة لتقديم سبل المساعدة.

وذكرت وزارة الخارجية الأسترالية، أنه من المقرر أن تغادر طائرة متوجهة إلى تونجا صباح اليوم الإثنين، لتقييم الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية الحيوية مثل الطرق والموانيء وخطوط الكهرباء؛ لتحديد المرحلة التالية من جهود الاستجابة.