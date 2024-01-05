فيديو.. انقسامات داخل مجلس الحرب، المعارضة تُطالب برحيل الحكومة، والمقاومة تدمِّر الدبابات في خان يونس

مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ91، أخذت الانقسامات داخل مجلس الحرب تتسارع بشكل واضح، فيما شدَّد زعيم المعارضة على ضرورة رحيل الحكومة ورئيسها “بنيامين نتنياهو” وطالب أهالي الأسرى بسرعة إطلاق سراحهم قبل فوات الآوان، يأتي ذلك فيما واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال واستهداف الآليات والجنود الصهاينة في جميع محاور القتال بقطاع غزة، نجوم مصرية والتفاصيل.

الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة -المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

توقعات بإصابة أكثر من 12 ألف جندي بإعاقات دائمة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أنَّ تقديرات وزارة الدفاع تتوقَّع وصول عدد الجنود المصابين بإعاقات نتيجة العدوان على غزة إلى 12 ألفاً و500 جندي، مشيرة إلى أنَّ قسم إعادة تأهيل الجنود بالوزارة تعامل مع 3400 جندي تمَّ تصنيفهم معاقين في الجيش منذ 7 أكتوبر الماضي.

فيما أعلن جيش الاحتلال اليوم الجمعة عن إصابة 14 جندياً في المعارك الدائرة داخل قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

المقاومة تفجِّر حقل ألغام في قوة صهيونية راجلة

يأتي ذلك فيما شهد اليوم الجمعة عدد من العمليات القوية ضد جنود الاحتلال الصهيوني وآلياته في خان يونس والمغازي، وكان منها:

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن مقاتليها فجروا اليوم الجمعة حقل ألغام في قوة راجلة مكونة من 7 جنود صهاينة في خزاعة شرق خان يونس، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

أعلنت القسام أنَّها استهدفت جرافة إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” في بلدة خزاعة.

استهدفت كتائب القسام وسرايا القدس في عملية مشتركة 3 دبابات ميركافا صهيونية بمنطقة معن في خان يونس.

قصفت كتائب القسام تجمعاً لآليات جيش الاحتلال الصهيوني غرب مخيم المغازي وسط القطاع بقذائف هاون من العيار الثقيل.

قصفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مستوطنتي ناحل عوز وعالوميم في غلاف غزة برشقة صاروخية.

"مرتدية زيّ والدها العسكري".. ابنة القائد القسامي الشهيد سمير فندي خلال تشييع والدها في مخيم الرشيدية جنوب لبنان pic.twitter.com/1dlMoa17X6 — خبرني Khaberni (@khaberni) January 5, 2024

مطالب بالتوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى

في سياقٍ متصل، طالب أهالي الأسرى الصهاينة في قطاع غزة بالتوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى إلى منازلهم. وأكَّد أهالي الأسرى خلال مظاهرة لهم أمام منزل بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب، بإعادة أبناءهم بأي ثمن حتى لو أدى ذلك لوقف القتال.

وأكَّد المتظاهرون إن حياة الأسرى في خطر يومي، بينما يمكن للحكومة إنقاذهم عبر إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، قبل فوات الأوان.

لبيد يشدد على ضرورة رحيل الحكومة ورئيسها

ومع تزايد الضغوط على حكومة الاحتلال الصهيوني، وصف زعيم المعارضة يائير لبيد التسريبات من اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية بأنها وصمة عار، مشيراً إلى أنَّ ما حدث يعتبر دليلاً على الخطر الذي تشكله الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو، وشدد عبر منشور له “على موقع إكس على ضرورة تبديل الحكومة ورئيسها.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد كشفت أنَّ خلافاً نشب بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت على خلفية قرار نتنياهو بمنع رئيسي الموساد والشاباك من حضور جلسة حكومة الحرب.

#عاجل | غانتس: الهجوم على رئيس الأركان في مجلس الوزراء دوافعه سياسية وعلى نتنياهو اختيار الوحدة والأمن أو السياسة#حرب_غزة pic.twitter.com/md8PsKCfKJ — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 5, 2024

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد انتهى بعد خلافات حادة بين رئيس الأركان “هرتسي هاليفي” وعدد من الوزراء بعد أن أمر هاليفي بتشكيل فريق للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، برئاسة “شاؤول موفاز” الذي أشرف على خطة الانسحاب من غزة عام 2005.