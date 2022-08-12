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فيديو.. اللقطات الأولى للهجوم على الكاتب سلمان رشدي صاحب كتاب “آيات شيطانية” وغموض حول حالته الصحية

محمد خير الحوراني

تعرض الكاتب، سلمان رشدي اليوم الجمعة لهجوم من أحد الأشخاص، بينما كان على وشك إلقاء محاضرة في غرب نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية.

سلمان رشدي صاحب كتاب “آيات شيطانية

وأوضحت وكالة أسوشيتيد برس، أن الكاتب سلمان رشدي صاحب الكتاب المُسيء للإسلام والقرآن الكريم، الذي يُسمى “آيات شيطانية”، قد تلقى عدداً من الطعنات من قِبَل رجل قام باقتحام المسرح في مؤسسة تشوتوكوا وبدأ في لكم أو طعن رشدي أثناء تقديمه.

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وكان مرشد الثورة الإيرانية الراحل “روح الله الخميني” قد أصدر فتوى، دعا فيها إلى قتل رشدي، بسبب كتاباه المسيئة للإسلام والتي لاقت اعراضاً واسعاً حول العالم.

مقطع فيديو يوثِّق الهجوم على “رشدي”

وتناقلت عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المصغَّر تويتر مقطع فيديو يوثِّق لحظة الهجوم على الكاتب سلمان رشدي في ولاية نيويورك، بينما كان يستعد لإلقاء محاضرة، وسط غموض حول الحالة الصحية للكاتب سلمان رشدي، واعتقال المشتبه به في ولاية نيويورك الأمريكية.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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