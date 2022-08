فيديو.. اللقطات الأولى للهجوم على الكاتب سلمان رشدي صاحب كتاب “آيات شيطانية” وغموض حول حالته الصحية

تعرض الكاتب، سلمان رشدي اليوم الجمعة لهجوم من أحد الأشخاص، بينما كان على وشك إلقاء محاضرة في غرب نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت وكالة أسوشيتيد برس، أن الكاتب سلمان رشدي صاحب الكتاب المُسيء للإسلام والقرآن الكريم، الذي يُسمى “آيات شيطانية”، قد تلقى عدداً من الطعنات من قِبَل رجل قام باقتحام المسرح في مؤسسة تشوتوكوا وبدأ في لكم أو طعن رشدي أثناء تقديمه.

وكان مرشد الثورة الإيرانية الراحل “روح الله الخميني” قد أصدر فتوى، دعا فيها إلى قتل رشدي، بسبب كتاباه المسيئة للإسلام والتي لاقت اعراضاً واسعاً حول العالم.

وتناقلت عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المصغَّر تويتر مقطع فيديو يوثِّق لحظة الهجوم على الكاتب سلمان رشدي في ولاية نيويورك، بينما كان يستعد لإلقاء محاضرة، وسط غموض حول الحالة الصحية للكاتب سلمان رشدي، واعتقال المشتبه به في ولاية نيويورك الأمريكية.

This: Author Salman Rushdie reportedly attacked in New York. He was schedule to speak at a @chq event. Video : @CharlieSavenor pic.twitter.com/OqfeiUQRUD

— Zeba Warsi (@Zebaism) August 12, 2022