فيديو.. القسام تُمطر تل أبيب بالصواريخ، “جيرالد فورد” تنسحب، ومصادر تكشف دور توني بلير وخطة “محور فيلادلفيا”

بدأت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس الدقائق الأولى من العام الجديد 2024م بتوجيه وابل من الصواريخ إلى تل أبيب وضواحيها وغلاف قطاع غزة، بينما أعلن جيش الاحتلال الصهيوني سحب 5 ألوية من قطاع غزة، وقررت واشنطن سحب حاملة الطائرات الأميركية “جيرالد فورد” من المنطقة خلال الأيام المقبلة، فيما تم الكشف عن مجموعة من الخطط الصهيونية والأمريكية للتعامل مع القطاع، نجوم مصرية والتفاصيل.

أبو عبيدة ونتنياهو وتوني بلير وحاملة الطائرات جنرال فورد - المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

تل أبيب تبدأ 2024م تحت القصف

مع الدقيقة الأولى من العام 2024م وجَّهت كتائب القسام وابلاً من صواريخ “إم 90″، نحو تل أبيب وضواحيها، رداً على “المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين، ووثَّق الإعلام الحربي لكتائب القسام ذلك في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أكَّدت “يديعوت أحرونوت” إن إسرائيل استقبلت السنة الجديدة بوابل من صواريخ القسام القادمة من قطاع غزة. حيث دوت صافرات الإنذار في تل أبيب، وريشون لتسيون واللد والرملة وبني براك ومستوطنة موديعين وسط الضفة الغربية، إضافة إلى مستوطنة سديروت ومناطق أخرى في غلاف غزة.

القسام تنشر مشاهد إطلاق رشقات صاروخية نحو تل أبيب في أول دقيقة من العام الجديد#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/H0cQcnxnBv — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 31, 2023

وسط التكبيرات.. الآن كتائب القسام تبث مشاهد للرشقة الصاروخية الأخيرة التي استهدفت بها مدينة "تل أبيب" ومحيطها قبل قليل. pic.twitter.com/6ot1fGLSdR — رضوان الأخرس (@rdooan) December 31, 2023

“جيرالد فورد” تغادر البحر المتوسط إلى فرجينيا

وكشفت “يديعوت أحرونوت” أنَّ الولايات المتحدة أبلغت حكومة الاحتلال الصهيوني “بأنَّ حاملة الطائرات الأميركية “جيرالد فورد” سوف تغادر المنطقة خلال الأيام المقبلة”، وكانت شبكة “إيه بي سي نيوز” قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن مجموعة حاملة الطائرات “جيرالد فورد”، التي أُرسلت إلى شرق البحر المتوسط إثر العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتضم مجموعة من البوارج والمدمرات والمقاتلات الحربية، سوف تعود إلى ميناء فرجينيا بالولايات المتحدة، ليتم “تجهيزها من أجل انتشار مستقبلي” حسب الصحيفة.

الاحتلال يُسرِّح “120 ألف” فرد ونتنياهو يفشل في تحقيق أهدافه

وكانت إذاعة الجيش الصهيوني قد أعلنت أنَّ جيش الاحتلال قرَّر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في قطاع غزة، منها لواءا الاحتياط 551 و14، إلى جانب 3 ألوية تدريب، وهو الأمر الذي يعكس تراجع احتمالات تحقيق حكومة نتنياهو “أيا من أهدافها” التي أعلنتها في أول الحرب، وقد أوضح المُحلل والخبير العسكري الشهير اللواء فايز الدويري دلالات قرار التسريح وفقاً النقاط التالية:

5 ألوية تعادل 120 ألف فرد على الأقل، لكنهم ليسوا جميعاً مقاتلين، لأن كل فرد مقاتل يتطلب عدداً قد يصل إلى 9 أفراد لخدمته.

قرار التسريح يُعزز فرضية قرب توقف هذه العملية، أو مواصلة القتال بطريقة ووتيرة مختلفتين.

دولة الاحتلال الصهيوني لم تعد قادرة على مواصلة الحرب لا عسكرياً ولا اقتصادياً، خصوصاً أن قوات الاحتياط تتشكل من أشخاص يمثلون عصب الاقتصاد الصهيوني.

كل المعطيات تشير إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستظل باقية ولن ينزع سلاحها كما تعهد نتنياهو.

حتى لو واصلت إسرائيل الحرب، فإنها سوف تنكفئ إلى المناطق العازلة التي تتحدث عنها.

اعلن جيش الاحتلال عن سحب وتسريح خمسة ألوية فهل السبب الاقتصادي هو السبب الحقيقي كما أعلن، هو أحد الأسباب الرئيسية لكن السبب الذي يعادله ويزيد عنه هو الوصول الى قناعة تامة بأن الجيش اصبح عاجزاً عن تحقيق الاهداف العسكرية المعلنة ولو في الحد الادنى وعدم قدرة جيش الاحتلال على… — Fayez Al-Dwairi I اللواء فايز الدويري (@FayezAldwairi) January 1, 2024

معارك شرسة والمقاومة تتصدى للاحتلال في خان يونس

يأتي ذلك أكدَّت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنَّ مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال منذ الفجر في محاور شرق وشمال خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تحاول قوات الاحتلال الصهيوني -منذ أكثر من شهر- التقدم نحو وسط خان يونس من عدة محاور، وسط مقاومة عنيفة.

من جهته اعترف جيش الاحتلال الصهيوني أنَّ 29 من قتلاه من الضباط والجنود قد سقطوا بنيران زملائهم أو في “حوادث عملياتية” منذ بدء العملية البرية في غزة وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة في تل أبيب.

ما هي تفاصيل الإعلان الإسرائيلي عن سقوط 29 جنديا من الجيش بنيران صديقة؟#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/k6ZH8JH9NU — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 1, 2024

حاجز “بتمويل أميركي” على محور فيلادلفيا

من جانبها نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مصدر عسكري في جيش الاحتلال قوله أنَّ جيش الاحتلال يستعد لمواجهة سيناريو محاولة تسلل مقاتلين من حزب الله اللبناني أو مجموعات مسلحة موالية لإيران عبر الأردن نحو المستوطنات الإسرائيلية، كما كشفت مصادر عبرية عن وجود خطة إسرائيلية حول إقامة حاجز على محور فيلادلفيا بتمويل أميركي، لمنع التهريب بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية.

قوات أمنية تُنسق مع الاحتلال الصهيوني

ورغم الفشل الذي يواجهه العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أعلن موقع “إيبوك” أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لتدريب 5000 فرد من قوات الأمن الفلسطيني، بهدف نشرها في جميع أنحاء قطاع غزة في “اليوم التالي للحرب”، على أن تتعاون تلك القوات أمنياً مع جيش الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة و”الدول العربية المعتدلة” حسب المصدر.

توني بلير لتهجير أهل غزة من القطاع

وفي سياق الخطط الصهيونية لتهجير أهل غزة من أرضهم، ذكرت القناة 12 العبرية أن تل أبيب تعتزم تعيين رئيس الوزراء البريطاني السابق “توني بلير”، وسيطاً بينها وبين دول غربية لإقناع تلك الدول باستقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة بعد انتهاء العدوان على غزة، وكشفت القناة أنَّ “بلير” كان في زيارة سرية إلى تل أبيب، الأ”سبوع الماضي، وعقد اجتماعات مع “بنيامين نتنياهو”، و”بيني غانتس” لمناقشة ذلك، قل أن تنفي صحيفة “جيروزاليم بوست” ما ورد في تقرير القناة 12.