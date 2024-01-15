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فيديو الرهائن الثلاث..ومظاهرات غير مسبوقة في إسرائيل

صفاء المشهور

كانت كتائب القسام، قد نشرت صور لثلاثة أسرى، وأعلنت على أنها ستفصح عن مصيرهم لاحقا، حيث صدر فيديو للأسرى الثلاث، يناشدون نتنياهو، لوقف الحرب على غزة، واستعادتهم لبيوتهم، ثم تسجيل للفتاة، تعلن وفاة الأسيرين الآخرين.

فيديو الرهائن الثلاث

الرهائن الثلاث اليوم

فيديو الرهائن الثلاث اليوم

يوسي شرعابي 53 سنة، تايس فريسكي 38 عاما، والفتاة نوعا أرغماني 26 سنة، من بئر السبع، هؤلاء هما الرهائن الثلاث، المعلن عنهم اليوم، حيث تحدث كل منهم في مقطع منفصل، ثم تحدثت الفتاة، وشرحت ما حدث لهم، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي، المبنى الذي كانوا فيه، وأخرجوهم جنود القسام، من تحت الأنقاض، وكان لديها إصابة في الرأس، وقتل يوسي شرعابي، ثم انتقلوا لمكان آخر، حيث قصف مرة أخرى وقتل تايس فريسكي.

مظاهرات غير مسبوقة في إسرائيل

تشهد الساحة الإسرائيلية، انقسامات عديدة، ومظاهرات غير مسبوقة، لم تعد قاصرة على أهالي المخطوفين فقط، بل تجمع الآلاف أمام الكنيست الإسرائيلي بالقدس الشرقية، وأمام مقر الحكومة الإسرائيلية، مطالبين باستقالة نتنياهو، لإنه فشل في اتخاذ مواقف سريعة لإعادة الرهائن، كما أنه فشل في توفير الأمن للشعب الإسرائيلي، لذلك فإن هناك خلاف عميق في إسرائيل الآن، ليس فقط في الشارع الإسرائيلي، بل توجد خلافات كبيرة، داخل مجلس الحرب أيضا.

فشل الحكومة اليمينية

أصبحت هناك قناعة، أن نتنياهو يطيل أمد هذا الحرب لمصالحه الشخصية، وكان اعتماد نتنياهو على الطائفة اليمنية الدينية المتطرفة، التي تريد الخروج من هذه الحرب، بالأطماع والمكاسب الصهيونية، بينما يدركون أن هذه الحكومة اليمينية، لم يعد لها أي شعبية، ولا يمكن أن تستمر، حال الفشل في هذه الحرب، وخاصة أن هناك أنباء عن خلافات حادة بين بايدن ونتنياهو وحكومته.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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