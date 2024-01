فيديو الرهائن الثلاث..ومظاهرات غير مسبوقة في إسرائيل

كانت كتائب القسام، قد نشرت صور لثلاثة أسرى، وأعلنت على أنها ستفصح عن مصيرهم لاحقا، حيث صدر فيديو للأسرى الثلاث، يناشدون نتنياهو، لوقف الحرب على غزة، واستعادتهم لبيوتهم، ثم تسجيل للفتاة، تعلن وفاة الأسيرين الآخرين.

الرهائن الثلاث اليوم

يوسي شرعابي 53 سنة، تايس فريسكي 38 عاما، والفتاة نوعا أرغماني 26 سنة، من بئر السبع، هؤلاء هما الرهائن الثلاث، المعلن عنهم اليوم، حيث تحدث كل منهم في مقطع منفصل، ثم تحدثت الفتاة، وشرحت ما حدث لهم، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي، المبنى الذي كانوا فيه، وأخرجوهم جنود القسام، من تحت الأنقاض، وكان لديها إصابة في الرأس، وقتل يوسي شرعابي، ثم انتقلوا لمكان آخر، حيث قصف مرة أخرى وقتل تايس فريسكي.

#كتائب_القسام تنشر رسالة حول أسرى لديها، بعنوان:

אנחנו בחיים,תחזיר אותנו הביתה

نحن لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت

