فيديو الرهائن الثلاث..ومظاهرات غير مسبوقة في إسرائيل

كانت كتائب القسام، قد نشرت صور لثلاثة أسرى، وأعلنت على أنها ستفصح عن مصيرهم لاحقا، حيث صدر فيديو للأسرى الثلاث، يناشدون نتنياهو، لوقف الحرب على غزة، واستعادتهم لبيوتهم، ثم تسجيل للفتاة، تعلن وفاة الأسيرين الآخرين.

الرهائن الثلاث اليوم

فيديو الرهائن الثلاث اليوم

يوسي شرعابي 53 سنة، تايس فريسكي 38 عاما، والفتاة نوعا أرغماني 26 سنة، من بئر السبع، هؤلاء هما الرهائن الثلاث، المعلن عنهم اليوم، حيث تحدث كل منهم في مقطع منفصل، ثم تحدثت الفتاة، وشرحت ما حدث لهم، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي، المبنى الذي كانوا فيه، وأخرجوهم جنود القسام، من تحت الأنقاض، وكان لديها إصابة في الرأس، وقتل يوسي شرعابي، ثم انتقلوا لمكان آخر، حيث قصف مرة أخرى وقتل تايس فريسكي.

هذا ليس فيديو .. هذا زلزال من العيار الثقيل في وقت لا يتمناه نتنياهو أبداً..

هذا صب الزيت على نار الغضب الداخلي الصهيوني.. #كتائب_القسام تنشر رسالة حول أسرى لديها، بعنوان: אנחנו בחיים,תחזיר אותנו הביתה

نحن لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت

While we are still Alive,… pic.twitter.com/A7weBAL3BZ — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) January 15, 2024

مظاهرات غير مسبوقة في إسرائيل

تشهد الساحة الإسرائيلية، انقسامات عديدة، ومظاهرات غير مسبوقة، لم تعد قاصرة على أهالي المخطوفين فقط، بل تجمع الآلاف أمام الكنيست الإسرائيلي بالقدس الشرقية، وأمام مقر الحكومة الإسرائيلية، مطالبين باستقالة نتنياهو، لإنه فشل في اتخاذ مواقف سريعة لإعادة الرهائن، كما أنه فشل في توفير الأمن للشعب الإسرائيلي، لذلك فإن هناك خلاف عميق في إسرائيل الآن، ليس فقط في الشارع الإسرائيلي، بل توجد خلافات كبيرة، داخل مجلس الحرب أيضا.

ما تأثير مشاركة عضو مجلس حرب في مظاهرات مناهضة لمجلس الحرب الإسرائيلي؟#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/pPuvT8OvW3 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 14, 2024

فشل الحكومة اليمينية

أصبحت هناك قناعة، أن نتنياهو يطيل أمد هذا الحرب لمصالحه الشخصية، وكان اعتماد نتنياهو على الطائفة اليمنية الدينية المتطرفة، التي تريد الخروج من هذه الحرب، بالأطماع والمكاسب الصهيونية، بينما يدركون أن هذه الحكومة اليمينية، لم يعد لها أي شعبية، ولا يمكن أن تستمر، حال الفشل في هذه الحرب، وخاصة أن هناك أنباء عن خلافات حادة بين بايدن ونتنياهو وحكومته.