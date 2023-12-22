فيديو.. “اسأل غولاني اللي تمرغ فيها” مشاكل جنسية وتبول لا إرادي بين جنود الاحتلال، و”أولمرت” يطالب بوقف الحرب فوراً

بعد الخسائر الكبيرة التي تعرَّض لها، قرَّرت حكومة الاحتلال الصهيوني سحب “لواء غولاني” من غزة، فبما كشف أحد الجنود الصهاينة في تصريحات خلال جلسة للكنيست أنَّه بات يعاني من “إدمان الكحول والتبول على نفسه” بسبب مشاركته في الحرب، وأكَّد رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني الأسبق إيهود أولمرت أنَّ الأهداف التي أعلنها بنيامين نتنياهو للحرب على غزة، لا يُمكن تحقيقها، وطالبه بضرورة وقف الحرب على غزة فوراً، نجوم مصرية والتفاصيل.

أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إيهود أولمرت رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق وجنود الاحتلال - المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

تل أبيب تسحب لواء غولاني

لم يصمد “لواء غولاني” الذي يعد أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال الصهيوني أكثر من 60 يوماً في مواجهة رجال المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حتى قررت حكومة الاحتلال الصهيوني سحبه من المعارك.

وبينما أعلنت وسائل الإعلام العبرية أنَّ تلك الخطوة قد جاءت بهدف “إعادة تنظيم صفوف غولاني”، لفت محللون إلى أنَّ المقاومة الفلسطينية كانت قد كبدت نخبة جيش الاحتلال الصهيوني خسائر فادحة بعد أن فقد أكثر من 42 من الجنود والضباط، بينهم قائد الكتيبة الـ13، خلال معارك حي الشجاعية فقط.

لواء “غولاني” أبرز المعلومات وسبب التسمية

تأسس لواء النخبة “غولاني” قبل 3 أشهر من إعلان دولة الكيان الصهيوني على أراضي فلسطين عام 1948م، وفيما يلي أبرز المعلومات عنه:

يُعرف باللواء رقم واحد لأنه من أوائل ألوية المشاة في الجيش الصهيوني. يأتي اسمه الحالي نسبة إلى هضبة الجولان السورية المحتلة، نظراً لتمركزه في منطقة الجليل شمالاً. يضم اللواء 4 كتائب رئيسية ويصنف جنوده من قوات النخبة نظراً للتدريبات القاسية التي يتلقونها قبل الالتحاق. شارك لواء “غولاني” في جميع الحروب الكبرى التي خاضها الكيان الصهيوني منذ إنشائه.

جنود غولاني يحتفلون بالخروج أحياء من غزة

وفي ردود الفعل على قرار سحب لواء غولاني من غزة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل أنَّه يوثِّق احتفالات ما تبقى من اللواء بعد خروجهم أحياء من “جحيم غزة”، فيما بثَّت كتائب الشهيد عز الدين القسام عبر التلغرام فيديو أشارت خلاله إلى دور معارك الشجاعية في كتابة نهاية لواء النخبة الصهيوني “غولاني”.

بعد هروبهم من #غزة..

ما تبقى لواء جولاني منه يحتفلون بخروجهم سالمين من جحيم غزة، الجيش الصهيوني اعترف بمقتل 113 ضابط وجندي من اللواء وإصابة المئات منهم بعضهم بجروح خطيرة…#غزة_مقبرة_الغزاة pic.twitter.com/rUdxTgs86r — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) December 22, 2023

مشاكل جنسية وإصابات في المسالك البولية

يأتي ذلك فيما وثَّق فيديو متداول على نطاق واسع الهزيمة النفسية وانهيار الحالة المعنوية لجنود وضباط جيش الاحتلال الصهيوني، عندما كشف الجندي الصهيوني “أفيخاي ليفي” خلال كلمة له في الكنيست الإسرائيلي أنَّه بات يعاني من الأمراض النفسية ويضرب زوجته ويتبول على نفسه ليلاً، ويُدمن الكحول بعد مشاركته في الحرب على غزة.

كما أشارت تقارير سابقة إلى تعرض مئات من جنود الاحتلال لمشاكل جنسية وإصابات في المسالك البولية نتيجة مشاركتهم في الحرب على غزة.

العقم يهدد جنود الاحتلال في غزة.. جنود الاحتلال يعانون من إصابات في المسالك البولية ومشاكل جنسية (خربوا)#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/q20tYh6Rxb — تيسير البلبيسي (@Taysirbalbisi) December 19, 2023

الجندي آڤيحاي ليفي بعد انسحابه من غزة يصرخ في الكنيست:

أنا خائف، أتحدث إليكم وكأن الآر بي جي يقصفني ، أشم رائحة جثث رفاقي الذين دفنتهم ، أتبول على نفسي ليلاً وأضرب زوجتي كل يوم ولا أنام قبل شرب قنينة كحول بأكملها. pic.twitter.com/7aG8ww6NTx — روسيا الآن✪ (@Russianowarabic) December 22, 2023

إيهود أولمرت: نتنياهو يتصرف كممثل استعراضي

من جانبه طالب رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني الأسبق إيهود أولمرت بوقف الحرب على غزة فوراً، مؤكِّداً إنه لا يمكن تحقيق الأهداف التي حددها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واعتبر “أولمرت” في مقال بصحيفة “هآرتس” أن نتنياهو الذي “يتصرف كممثل استعراضي” حسب وصفه، يعرف أنَّه لا يمكن القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر العمليات العسكرية.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني الأسبق أنَّ “نتنياهو” يتحرَّك مدفوعاً باعتبارات سياسية داخلية، وكل ما يعنيه هو الإفلات من تبعات المسؤولية عن الفشل في منع حدوث هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وشدد أولمرت على أن “إسرائيل” أمام خيارين لا ثالث لهما فإما أن توافق على وقف إطلاق نار وتعيد الأسرى عبر صفقة تبادل، أو أن تواصل القتال إلى أن تنتهي الحرب دون القضاء على حماس ودون استعادة الأسرى أيضاً.