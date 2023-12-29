فيديو.. أهم الأحداث في غزة.. بين مجرم ظالم ومتفرج عاجز “طوفان الأقصى” تضع الاحتلال الصهيوني على “طريق الزوال”

مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ84، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني تعزيز قواته عبر إضافة لواء سابع للقتال في معارك القطاع، فيما وصفت المقررة الأممية “فرانشيسكا ألبانيز” ما يحدث بـ “أهوال القرن” وطالبت كلًّ من كوبا وكولومبيا بوقف الحرب وإنهاء الهمجية الصهيونية، وأكَّد أبو عبيدة أنَّ الشعب الفلسطيني “يطلب الحق والحرية في الحياة”، وأنَّ الحقوق في هذا العالم لابد وأنَّ “تنتزع انتزاعاً”، نجوم مصرية والتفاصيل.

الرئيس الكوبي "ميغيل دياز كانيل"،رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني نتنياهو الرئيس الكولومبي "غوستافو بيترو" أبو عبيدة- المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

الصمت الغربي يتحول إلى تواطؤ

انتقدت المُقرِّرة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية “فرانشيسكا ألبانيز” حالة الصمت الغربي إزاء ما يحدث في غزة، مشيرة إلى أنَّ ذلك يتحول إلى “تواطؤ”، واعتبرت أنَّ ما يفعله الكيان الصهيوني في القطاع المُحاصر “يمثل أهوال القرن”.

من جانبه طالب “مايكل مارتن” نائب رئيس الوزراء الإيرلندي بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين بالضفة الغربية، واصفاً تلك الاعتداءات بالأمر “الصادم”، وأكَّد أنَّه يمثِّل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، طكا طالب بفرض المزيد من العقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

إيصال المساعدات إلى سكان غزة “أصبح مستحيلاً”

بدوره أكَّد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنَّ إيصال المساعدات إلى سكان غزة أصبح مستحيلاً، ويجب وقف القتال فوراً، وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” أنَّ جنود الاحتلال الصهيوني أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال القطاع رغم أنَّها كانت تسلك طريقاً حدَّده الجيش الإسرائيلي.

ما يجري في غزة “وصمة عار على الإنسانية”

وشدد الرئيس الكوبي “ميغيل دياز كانيل”، على ضرورة إنهاء الهمجية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وفي تدوينة له عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة، وصف كانيل ما يجري في غزة بأنه “وصمة عار على الإنسانية، وجرح كبير بالنسبة للقانون الدولي”.

كما ندد الرئيس الكولومبي “غوستافو بيترو”، بالجرائم التي يشهدها قطاع غزة، وطالب بوقف المأساة الإنسانية والدمار الذي يتعرض له القطاع.

جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتدون بالضرب على مراسل #الجزيرة منتصر نصار والمصور المرافق له في دورا بالخليل ويصادرون معداته، فما تفاصيل ما حدث؟ #الأخبار#حرب_غزة pic.twitter.com/Dqq5XPKxSh — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 29, 2023

وفد حماس يسافر إلى القاهرة اليوم

يأتي ذلك فيما أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية أنَّ وفداً من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” سوف يتوجه إلى القاهرة اليوم الجمعة، لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، وإبلاغهم رد الفصائل الفلسطينية الذي سوف يتضمن جملة من الملاحظات حول المبادرة المصرية المتعلِّقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

عملية دهس قرب الجليل والقسام تسقط طائرة استطلاع

ميدانياً شهد اليوم الـ 84 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة الأحداث التالية:

اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل ضابط احتياط في معركة شمالي قطاع غزة، وإصابة 21 عسكرياً في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. أعلن حزب الله اللبناني استهداف رافعة للاحتلال تحمل تجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف، وأكَّد أصابتها بشكل مباشر. استهدف الحزب موقع حدب يارون على الحدود الجنوبية بالأسلحة المناسبة، وقال إنه حقق إصابة مباشرة. دوت صفارات الإنذار في إصبع الجليل إثر الاشتباه في تسلل طائرة مسيّرة من جنوب لبنان. تمكَّنت المقاومة من إسقاط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الصهيوني في مخيم الفارعة جنوب طوباس. أعلنت كتائب القسام أنَّها فجرت اليوم الجمعة حقل ألغام في قوة مُشاة لجيش الاحتلال وآليات عسكرية شمال مخيم البريج، وسط قطاع غزة، وأكَّدت إيقاع جيع أفرادها بين قتيل وجريح. أعلنت القسام استهداف جرافة إسرائيلية من نوع “دي9” بقذيفة “الياسين 105” شمال مخيم البريج، وأصابتها بشكل مباشر. أعلنت كتائب القسام إسقاط طائرة استطلاع من طراز “سكاي لارك-2” كانت بمهمة استخباراتية في بيت حانون شمالي قطاع غزة. أكدت كتائب القسام تدمير دبابتين إسرائيليتين من نوع “ميركافا” بقذائف “الياسين 105” في خان يونس جنوبي القطاع. دكت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، حشود العدو في منطقة عبسان شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون. قصفت سرايا القدس مستوطنات حوليت وصوفا ونير إسحاق في غلاف غزة برشقات صاروخية مركزة. أعلنت القناة 12 العبرية إصابة 4 صهاينة بجروح في عملية دهس عند مستوطنة عتنائيل قرب الخليل.

الإسعاف الإسرائيلي يعلن إصابة أربعة مستوطنين في عملية دهس عند مستوطنة عتنائيل جنوب الخليل بالضفة الغربية.. ماذا في التفاصيل؟#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/NKwzPDHtjK — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 29, 2023

أبو عبيدة يؤكِّد على أولوية “وقف العدوان”

كان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس قد أعلن أمس الخميس أنَّ المقاومة الفلسطينية تمكنت من تدمير 825 آلية لجيش الاحتلال الصهيوني منذ بدء العدوان على قطاع غزة.