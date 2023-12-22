فيديو.. “أريد أن أعطيكم أسماء مقاتلين من حماس” شاب يسخر من جيش الاحتلال، وتحرُّك لمحاكمة جنود فرنسيين

مع استمرار الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة، برزت عدد من المواقف العربية والعالمية الرافضة للمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني، حيث طالب نائب في البرلمان الفرنسي بمحاكمة آلاف الجنود الفرنسيين الذين يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، فيما عبَّر أحد الشباب الأتراك عن استنكاره لممارسات جيش الاحتلال الصهيوني بحق الأطفال في غزة بطريقته الخاصة، نجوم مصرية والتفاصيل.

رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت - المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

شباب الضفة الغربية يعترضون على خطبة محمود الهباش

نبدأ المواقف التي استنكرت الحرب على قطاع غزة من الضفة الغربية، حيث قام مجموعة من الشباب بالخروج من أحد مساجد رام الله، لحظة اعتلاء محمود الهباش كبير مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس المنبر لإلقاء خطبة الجمعة.

وأوضح ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنَّ انسحاب المصلين من المسجد جاء اعتراضاً على إلقاء الهباش خطبة الجمعة، نظراً لما اشتهر به من مواقف مناهضة للمقاومة الفلسطينية، وكان الهباش قد كشف هلال تصريحات لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قبل أيام، أنَّ الرئيس محمود عباس أدان حركة حماس في كل مكالمة واجتماع عقده مع قادة العالم منذ عملية طوفان الأقصى، مشيراً إلى أنَّ رئيس السلطة الفلسطينية “لن يفعل ذلك علناً بينما الحرب مستمرة في قطاع غزة”.

تغطية صحفية| متداول: انسحاب المصلين من مسجد برام الله بعد اعتلاء الهباش للمنبر pic.twitter.com/WhWR3cO384 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 22, 2023

كما عبَّر “الهباش” في وقتٍ سابق عن استعداد السلطة الفلسطينية لتحمل المسؤولية الكاملة في غزة إلى جانب الضفة الغربية وأضاف أنَّ قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قادرة على ضبط الأوضاع في غزة بنفس الطريقة التي تقوم بها في الضفة الغربية.

مطالب بمحاكمة آلاف الجنود الفرنسيين بالجيش الصهيوني

غربياً كشف النائب عن حزب فرنسا الأبية “توماس بورتس” وجود 4185 فرنسياً إسرائيلياً، يقاتلون حالياً في صفوف جيش الاحتلال الصهيوني، ويشكلون الوحدة الثانية من الجنود الأجانب بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب بورتس في بيان صحفي بمحاكمة المتورطين بالحرب على جبهة غزة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مؤكِّداً أنَّه في مواجهة هذا الوضع، “لا أستطيع أن أبقى صامتاً، ولا يمكن لفرنسا أن تظل صامتة”، حسب تعبيره، وطالب وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي، بفتح تحقيق بشأن آلاف الفرنسيين الموجودين على جبهة غزة، متوعداً باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية في حال غياب رد فعل سريع من الحكومة.

يأتي ذلك فيما يقود حزب “فرنسا الأبية” معركة سياسية داخل البلاد، بهدف الدفع نحو وقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة ووصفت رئيسة جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية “آن تيالون”، الإشادة الإعلامية بالجنود الفرنسيين في جيش الاحتلال الصهيوني بأنَّه “فضيحة”.

J'ai officiellement adressé un courrier au ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti pour lui demander d'utiliser son pouvoir d'instruction afin que des enquêtes soient ouvertes concernant les 4000 français présents sur le front à #Gaza au sein de l'armée israélienne. En cas de… pic.twitter.com/gR7yV1KcO1 — Thomas Portes (@Portes_Thomas) December 20, 2023

شاب تركي يستنكر جرائم الاحتلال بطريقته الخاصة

من جانبه استنكر أحد الشباب الأتراك جرائم جيش الاحتلال الصهيوني ضد الأطفال في غزة بطريقته الخاصة، عندما اتصل برقم هاتف مذكور في أحد المنشورات التي ألقتها طائرات الاحتلال الصهيوني فوق قطاع غزة، واخبرهم انه يعرف مكان مقاتلين من حركة حماس، ثمَّ زودهم بمجموعة من الأسماء الوهمية لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات.

وعندما سأله الجندي الصهيوني كيف تقول أنّهم مقاتلين من حماس وهم بهذا السن؟ أجابه الشاب التركي: لقد تصورت أن العمر لا يشكل مشكلة بالنسبة لكم فقد قتلتم قرابة 10000 طفل خلال شهرين.