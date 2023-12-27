فيديو.. أبو تريكة: غزة شرف الأمة، تمرد في قوات الاحتياط، الاحتلال يعترف بالفشل، ويلقي القبض على “حذاء” السنوار

مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم 82، تتصاعد المواقف والأحداث التي تُنذر بكوارث داخلية في تل أبيب قد تكتب بداية نهاية إسرائيل، وفق ما ذهب إليه عدد كبير من الخبراء والمحللين، وبينما اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بالفشل في إنقاذ المحتجزين، كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي عن وجود حالة تمرد، ورَفض للدخول إلى قطاع غزة بين قوات الاحتياط بالجيش الصهيوني، نجوم مصرية والتفاصيل.

النجم محمد أبو تريكة، رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني نتنياهو ووزير الدفاع غالانت- المصدر تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

نتنياهو يتهرَّب من الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب

أعلنت القناة 12 العبرية أنَّ رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني “بنيامين نتنياهو” رفض طلب قادة أجهزة أمنية في 3 مناسبات مناقشة مرحلة ما بعد الحرب في غزة، وهو ما يؤكِّد ما تمَّ الإشارة إليه في أكثر من مناسبة حول الدوافع السياسية الخاصة التي تدفع “نتنياهو” للمضي في الحرب خوفاً على مستقبله الشخصي والسياسي، وهرباً من المحاكمة التي تنتظره فور انتهاء الحرب.

زعيم المعارضة لا يمكن لنتنياهو البقاء في منصبه

كان زعيم المعارضة “يائير لبيد” قد صرَّح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أنه لا يمكن لنتنياهو البقاء في منصبه، وأوضح أنَّه رغم أنَّ تغيير رئيس الوزراء في خضم الحرب ليس أمراً جيداً، إلَّا أنَّ “حقيقة وجوده في منصبه هي الأسوأ. لا يستطيع الاستمرار”، حسب تعبيره.

حماس ترصد حالة تمرد في قوات الاحتياط الصهيونية

من جانبه كشف القيادي في حركة حماس محمود مرداوي عن معلومات وصلت إلى الحركة تؤكِّد وجود حالة تمرد بين قوات الاحتياط بالجيش الصهيوني، وحالة من الرفض للدخول إلى قطاع غزة بين فصائل كاملة من قوات الاحتياط.

وأضاف مرداوي في تصريحات لقناة الجزيرة، أنَّ الرعب والخوف يسيطر على قوات جيش الاحتلال الصهيوني الذين يدخلون إلى قطاع غزة ليتعرضوا للتفجيرات والمفاجئات التي تُعدها لهم كتائب القسام من فوق الأرض أو من تحتها.

القيادي بحماس محمود مرداوي في مداخلة مع #الجزيرة_مباشر: لدينا معلومات عن وجود تمرد بين قوات الاحتياط في قطاع #غزة pic.twitter.com/VAJuIm57ti — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 27, 2023

لقطات بثها حزب الله لاستهداف جنود الاحتلال في مزارع مستوطنة دوفيف على الحدود اللبنانية#خبرني pic.twitter.com/1OzU4D8CXY — خبرني Khaberni (@khaberni) December 26, 2023

جيش الاحتلال يعترف بالفشل في تحرير الأسرى

وكان المتحدث العسكري لجيش الاحتلال قد اعترف في تصريحات لشبكة فوكس نيوز بالفشل في تحرير الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، مُشيراً إلى أنَّ العمليات التي أطلقها الجيش الصهيوني لإنقاذ الرهائن، كان نجاحها “محدوداً” حسب تعبيره، يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابط وجنديين في معارك شمال قطاع غزة، إضافة إلى مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة، وإصابة 43 آخرين بينهم 9 إصابتهم خطيرة خلال الساعات الماضية.

عضو بالكنيست يسخر من الإعلام العبري

من جانبه سخر أحمد الطيبي عضو الكنيست الإسرائيلي من بحث وسائل الإعلام العبرية عن “صورة انتصار” عبر تصريحات غريبة وعجيبة حسب وصفه، مشيراً إلى قيام إحدى المذيعات بالبحث في ركان منزل يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة، بعد أن قصفته طائرات الاحتلال، حيث انتشلت ما وصفته بـ”حذاء يحيى السنوار”.

حذاء السنوار يثير توترا في الكنيست بعد أن أعلنت اعلامية العثور عليه في غزة. #خبرني pic.twitter.com/A35uKbXoJT — خبرني Khaberni (@khaberni) December 26, 2023

حذاء ودمية.. انتقادات واسعة لمذيعة إسرائيلية تستعرض ما وجده جنود الاحتلال في منزل يحيى #السنوار بغزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/VbxWEVUyEx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 27, 2023

جندي من لواء غولاني يبكي في الكنيست

كما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثِّق بكاء جندي الاحتياط في لواء غولاني “لئيوم موشايف” بعد أن قاتل في الشجاعية، ولم يتلقى أية تعويضات من وزارة المالية، متوجهاً باللوم لأعضاء الحكومة والكنيست الإسرائيلي قائلاً “أقوم بالمخاطرة بحياتي والرصاص يمر فوق رأسي وأدافع عنكم ولم أتلقى شيكل واحد”، وقام العمال الذين كلفهم بإدارة أعماله أثناء غيابه بسرقته وتسبَّب غيابه عن تلك الأعمال بانهيارها.

“أقاتل نيابة عنكم وليس لديّ مال لشراء حليب لطفلتي”.. جندي احتياط إسرائيلي يبكي أمام الكنيست#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/bnVmPI6O8s — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2023

كما انتشر أيضاً مقطع فيديو فيل أنَّه يوثِّق لحظات وقوع شجار بين جنديين للاحتلال الصهيوني بينما كانا برفقة ثالث على أسطح أحد المنازل.

جنديان صهيونيان يتبادلان اللكمات والرفسات على سطح احد المنازل#خبرني pic.twitter.com/inkIod71CB — خبرني Khaberni (@khaberni) December 26, 2023

حماس قادرة على القتال لفترة طويلة

بالمقابل قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أنَّ قيادة حماس في غزة أبلغت قيادة الحركة في الخارج أنها قادرة على الصمود بالقتال لفترة طويلة، وأوضحت الصحيفة أنَّ قيادة الداخل ابلغت القيادة في الخارج انها تركز عملياتها في الوقت الحالي على إيقاع أكبر الخسائر بلواء جفعاتي لينسحب من قطاع غزة مثل ما حصل مع لواء جولاني.

أبو تريكة لم ننس غزة وأنتم شرف الأمة

من جانبه وجَّه النجم المصري الكبير محمد أبو تريكة رسالة أكَّد خلالها أنَّ غزة هي شرف الأمة، واعتبر نجم المنتخب المصري السابق أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا قد كشفوا في جميع أنحاء العالم.

ورفع أبو تريكة شعار غزة في كل مكان والقدس لنا، وقال نحن لم ننساكم لأننا لا نملك إلَّا الدعاء لكم والكلام عنكم، فأنتم شرف الأمة، وأنتم فوق رؤوسنا، وأكَّد أنَّ غزة جعلتنا نحلم أن نصلي في المسجد الأقصى بعد أن كان هذا الحلم مؤجَّل في أذهاننا للأجيال القادمة.