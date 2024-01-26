فيديوهات.. مطعم “شاورما” يثير غضب الاحتلال الصهيوني، ويدفع نائبة بالكنيست للمطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع عدة دول

افتتح في مدينة الكرك بالأردن “مطعم شاورما” جديد يحمل اسم “7 أكتوبر”. قي إشارة دعم للقضية الفلسطينية وعملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الصهيوني، وبينما لقي المطعم الجديد ترحيباً كبيراً في العالمين العربي والإسلامي باعتباره يدعم أصحاب الأرض ضد المُحتل الذي ضيق عليهم ونكَّل بهم وحاصر أرضهم. أشعل الاسم المُبتكر غضباً كبيراً بين قادة الاحتلال الصهيوني. أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام - نتنياهو - المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية يائير لبيد يطالب بإدانة “تمجيد 7 أكتوبر” وفي ردود الفعل حول مطعم شاورما “7 اكتوبر”، طالب زعيم المعارضة في الكنيست الصهيوني “يائير لابيد” الحكومة الأردنية بـ”إدانة هذا الأمر علناً وبشكل لا لبس فيه” وهو ما يتعارض مع حرية الرأي والتعبير وفق محللين، وجاءت ردة فعل النائبة عن حزب إسرائيل بيتنا، “يوليا مالينوفسكي” أكبر وأشمل عندما دعت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولة الاحتلال الصهيوني وكلٍّ من جنوب أفريقيا التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وتركيا التي طردت اللاعب الإسرائيلي، والأردن التي شهدت افتتاح مطعم “7 أكتوبر”.

افتتاح مطعم شاورما في الأردن يحمل اسم "7 أكتوبر"، وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يعلق: يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ 7 أكتوبر ونتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علناً وبشكل لا لبس فيه pic.twitter.com/HBHa20aRMJ — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 25, 2024

يذكر أنَّ مدينة الكرك كانت قد شهدت أيضاً تسمية طفل باسم “محمد ضيف” حباً وتكريماً لقائد كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. أبو عبيدة يعلن حصيلة عمليات المقاومة خلال الأسبوع الماضي

ميدانياً أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنَّ الكتائب تمكَّنت من الإجهاز على 53 جندياً للاحتلال الصهيوني من نقطة الصفر، إضافة إلى قنص 9 آخرين في عمليات متفرقة ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي.

أبو عبيدة يؤكِّد تدمير 68 آلية عسكرية خلال أسبوع

وأكَّد أبو عبيدة في بيان نشره على الحساب الرسمي لكتائب القسام على تليغرام، أنَّ مقاتلي القسام دمروا خلال الأسبوع الماضي 68 آلية عسكرية بشكلٍ كلي أو جزئي، كما تمَّ إيقاع العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح ضمن 57 مهمة عسكرية مختلفة خلال تلك الفترة.

وأضاف “أبو عبيدة” أنَّ القسام استهدفت القوات الصهيونية بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة، كما تمَّ نسف 4 منازل وتفجير فتحتي أنفاق وحقل ألغام في جنود الاحتلال. كما أعلن الناطق العسكري توجيه رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل فلسطين المحتلة، وإسقاط طائرتي استطلاع من طراز “سكاي لارك” والاستيلاء على 8 طائرات دون طيار خلال نفس الفترة.

الاحتلال يُجوع غزة ويٌقيد إيصال المساعدات

وقبل ساعات من إصدار محكمة العدل الدولية قرارها حول الإجراءات العاجلة التي طلبتها جنوب إفريقيا في الدعوى التي تتهم “إسرائيل” بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، أكَّد السيناتور الأميركي “بيرني ساندرز” أنَّ حكومة رئيس الوزراء الصهيوني “بنيامين نتنياهو” اليمينية “تجوّع الشعب الفلسطيني وتقيد إيصال المساعدات الإنسانية”. كما دعت الخارجية الفرنسية “تل أبيب” إلى “الامتثال للقانون الإنساني الدولي” في قطاع غزة، وأدانت الوزارة -في بيان- الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركزاً تابعاً للأونروا في خان يونس يوم الأربعاء الماضي.

وأكَّدت فرنسا على ضرورة حماية مراكز الأمم المتحدة في غزة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية الذين يشكل عملهم “أهمية حيوية للسكان المدنيين في المنطقة”.

أرادت نفي الإبادة الجماعية فأثبتت ارتكابها

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي زلة لسان طالبة مؤيدة للاحتلال الصهيوني في جانعة فيرمونت الأمريكية، عندما حاولت دعم الاحتلال ونفي ارتكابه جرائم إبادة جماعية، داعية إلى عدم مقارنة الإبادات الجماعية التي حدثت سابقاً مع “الإبادة الجماعية” التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني حالياً في غزة.

زلة لسان طالبة مؤيدة لإسرائيل في جامعة فيرمونت الأمريكية.. حاولت دعم الاحتـ.ـلال فأقرّت بارتكابه “إبـ.ـادة جماعية”#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/wdDYhnj5FR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 25, 2024

فضائح الاحتلال في غزة “لا تنتهي”

يأتي ذلك فيما كشف الإعلام العبري عن جانب آخر من الجرائم التي تُرتكب خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وإضافة إلى ارتكاب جنود الاحتلال جرائم بحق المدنيين في قطاع غزة عبر قصف المباني المدنية والمستشفيات ومراكز الإيواء، وفرض سياسة الحصار والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية عن الفلسطينيين في غزة، ظهرت جرائم جنود الاحتلال الصهيوني بحق بعضهم البعض، عندما أقدم أحد الجنود على اغتصاب زميلته خلال نشاط عملياتي للجيش في أوج العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وأشار الإعلان العبري إلى أنَّ التحقيقات تدور حول لائحة اتهام خطيرة جداً وصادمة.