فيديوهات.. “لمصلحة إسرائيل” ماكرون يطالب نتنياهو بوقف العدوان، وحماس: “مسار فلسطيني جديد” بعد الحرب

شهد اليوم الـ103 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، عدداً كبيراً من المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في حي الدرج وخان يونس ورفح، كما أعلن جيش الاحتلال تنفيذ إنزال جوي للفرقة الـ98 في خان يونس شمل السلاح والعتاد والوقود والغذاء، بينما دارت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. وسط استمرار عمليات وحدة الإنقاذ الجوية الإسرائيلية لنقل الجنود الجرحى من مناطق المعارك في قطاع غزة.

نتنياهو وماكرون المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

وساطة قطرية لإدخال الأدوية والمساعدات إلى غزة

ونجحت الوساطة القطرية بالتوصل إلى اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الصهيوني يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية للمدنيين في المناطق الأكثر تضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها الأسرى الصهاينة لدى المقاومة.

بأتي ذلك فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تحذيرات من احتمال تجهيز الأدوية المخصصة للأسرى بأجهزة تتبع دقيقة لا يُمكن الكشف عليها بالأجهزة المتاحة، وكان مكتب نتنياهو قد أعلن أنَّ الأدوية التي تمَّ شراؤها من فرنسا سوف تنقل إلى العريش قبل أن تدخل اليوم إلى قطاع غزة.

الشرطة البريطانية تنظر في شكوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أن ضباطاً متخصصين سوف ينظرون باحتمال فتح تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة لفلسطين، وأكَّد المتحدث باسم الشرطة عدم وجود تحقيقٍ جارٍ في بريطانيا في هذه المسألة أو أي مسائل أخرى متعلقة بهذا النزاع تحديدا بالوقت الحالي.

وأشارت المصادر إلى أنَّه يتعين على هيئة الادعاء أن تحصل على إذن من المدعي العام وهو أحد كبار وزراء الحكومة والمستشار القانوني الرئيسي للدولة، بشأن المحاكمات المتعلقة بجرائم حرب.

ماكرون يطالب تل أبيب بوقف الحرب

من جانبه دعا الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” دولة الاحتلال الصهيوني إلى وقف العدوان على قطاع غزة، مشيراً إلى أنَّ وقف الحرب يصب أمنياً في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل بينما يشكِّل الاستمرار في شن العمليات مخاطرة على أمن إسرائيل نفسها، بالمدى الطويل نظراً لما يخلفه في المنطقة برمتها.

أنظمة ذكاء إعلامية اصطناعية لخدمة العدوان

وكشفت صحيفة هآرتس العبرية أنَّ “تل أبيب” قامت بشراء أنظمة ذكاء إعلامية اصطناعية بهدف التأثير على الرأي العام العالمي بعد الفشل الذريع في الدفاع عن روايتها للحرب على غزة، وفق الصحيفة،

وأوضحت الصحيفة أنَّ هيئات الدفاع والاستخبارات الصهيونية قد أدركت بعد فترة وجيزة من معركة طوفان الأقصى أنها تخسر المعركة على الإنترنت أمام “آلة الحرب النفسية والمعلوماتية المجهزة جيداً التابعة لحماس” حسب تعبيرها، مؤكِّدة أنَّ الاحتلال الصهيوني قد بدأ بتفعيل الحملة الأولى التي تم إنشاؤها من خلال هذا النظام عبر الإنترنت.

طفل إسرائيلي عن فترة أسره لدى الـ ـمقـ ـاومة: تعلّمت من حـ ـمـ ـاس التسبيح وكان الأمر ممتعًا pic.twitter.com/pIyjjjrTgX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 16, 2024

“رؤية وطنية مشتركة” لإدارة قطاع غزة

شدَّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، غازي حمد، أنَّ الحركة تمثل جزءاً من النسيج الوطني الفلسطيني، ولا يمكن أن يكون هناك أي ترتيبات وطنية دونها، وأكَّد حمد أنَّه في حال فكَّرت الولايات المتحدة فرض واقع جديد خلافاً للمصالح الوطنية الفلسطينية فلن ينجح، مبيناً أنه “ليس في شعبنا حر شريف يمكنه أن يتعاون مع مسار الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار القيادي في حماس إلى استعداد الحركة للاتفاق على ما وصفه بـ”رؤية وطنية مشتركة” لإدارة قطاع غزة، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحاً أنَّ “الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يجب أن تؤسس لمسار فلسطيني جديد”.

المقاومة تدمر 6 دبابات في محيم المغازي

ميدانياً تمَّ اليوم الأربعاء تسجيل الأحداث التالية في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة:

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال لمنع تقدمها نحو مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

قصفت قوات الاحتلال الصهيوني بمُسيّرة سيارة فلسطينية في شارع القدس شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المنطقة، كما صادرت المركبة وجثامين الشبان الذين تمَّ استهدافهم.

دمَّرت كتائب القسام 6 دبابات صهيونية من نوع ميركافا وناقلة جند في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

دمَّرت القسام بالاشتراك مع سرايا القدس، جرافة صهيونية بعبوة مضادة للدروع في مخيم المغازي.

قنصت الكتائب 4 جنود صهاينة كما استهدفت قوة من 7 جنود وتمَّ الإجهاز عليها من مسافة صفر.

فجَّرت القسام عبوة بمجموعة جنود تحصنوا داخل مسجد ثم أجهزوا عليهم.

الاعلام العبري ينشر فيديو لحظة قصف السيارة في مخيم بلاطة#خبرني #نابلس pic.twitter.com/tyTQ1ukstB — خبرني Khaberni (@khaberni) January 17, 2024

مساجد نابلس تنعى الشهداء الذين ارتقوا جراء قصف الاحتلال لمركبتهم قرب مخيم بلاطة وتعلن الإضراب الشامل pic.twitter.com/GMAXqXC0Gd — خبرني Khaberni (@khaberni) January 17, 2024

تغطية صحفية: الاحتلال يشن سلسلة غارات على خانيونس الليلة الماضية. pic.twitter.com/rZyAQWbRLf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 17, 2024

أن تحصل على قلادة الجندي يعني رسمياً أنه قتل.. 🔻#كتائب_القسام تنشر استهداف مزدوج لناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

و مقتل أكثر من 10 جنود والقسام تحتفظ بقلاداتهم pic.twitter.com/LPC1h3AUNq — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) January 16, 2024

شرطة الاحتلال تفرق متظاهرين في تل أبيب

في فلسطين المحتلة، منعت شرطة الاحتلال الصهيوني، مساء الثلاثاء، وقفة احتجاجية في تل أبيب تطالب بإنهاء الحرب على قطاع غزة، كما فرقت متظاهرين كانوا يحملون لافتات مطالبة بإنهاء “المجزرة” الحاصلة في غزة، وأوقفت بعضهم.

كما طوقت شرطة الاحتلال مكان الاحتجاج وصادرت اللافتات بدعوى أنها “تمس المشاعر العامة”، وأعلنت أنَّها “لن تسمح بتنظيم مظاهرة ضد الحرب على غزة كان من المقرر تنظيمها مساء السبت في حيفا بسبب مخاوف من “اضطرابات خطيرة”.

وائل الدحدوح إلى الدوحة لتلقي العلاج

كان مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة الزميل وائل الدحدوح قد وصل مساء الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة لتلقي العلاج إثر إصابته التي يعاني منها على نتيجة قصف الاحتلال الذي استهدفه مع الزميل الشهيد سامر أبو دقة خلال تغطية صحفية في خان يونس.