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فيديوهات عديدة توثق سيول جارفة تضرب ولاية أورفا التركية وخطر مُحدق بـ ولايات أُخرى.. وهزة أرضية في ولاية العثمانية اليوم الأربعاء 15 مارس

نعيم الشامي

شهدت ولاية أورفا التركية يوم أمس أمطارا غزيرة استمرت حتى صباح اليوم الأمر الذي أدى إلى تشكل سيول جارفة تسببت بالعديد من الأضرار الافتصادية بالمباني والمواقع الأثرية، ودخلت مياه السيول إلى المشافي الحكومية وأدت الفيضانات إلى مقتل خمس أشخاص حيث توفي أربعة أشخاص في ولاية شانلي أورفا وشخص واحد في ولاية اديامان بينهم اثنان من رجال الإطفاء وجرف عشرات السيارات.

لحظة انقاذ مواطن تركي جرفته السيول في ولاية شانلي أورفا التركية

ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الخسائر وذلك كون السيول قد تجتاح ولايات أخرى مثل كهرمان مرعش وعنتاب وكلس وكانت إدارة الكوارث الطبيعية “أفاد” قد حذرت المواطنين من زيادة في هطول الأمطار الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكل المزيد من السيول خلال الفترة القادمة.

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هزة أرضية في ولاية العثمانية

وفي سياق مُتصل حدثت هزة أرضية في ولاية العثمانية صباح اليوم في تمام الساعة 6:30 صباحا بدرجة 3.7 على مقياس ريختر وشعر بها السكان ولم يتم تسجيل أي أضرار أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

هزة أرضية في ولاية العثمانية بقوة 3.7 علىمقياس ريختر

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نعيم الشامي

مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين
كاتب في موقع نجوم مصرية ومواقع أُخرى.


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