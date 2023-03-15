فيديوهات عديدة توثق سيول جارفة تضرب ولاية أورفا التركية وخطر مُحدق بـ ولايات أُخرى.. وهزة أرضية في ولاية العثمانية اليوم الأربعاء 15 مارس

شهدت ولاية أورفا التركية يوم أمس أمطارا غزيرة استمرت حتى صباح اليوم الأمر الذي أدى إلى تشكل سيول جارفة تسببت بالعديد من الأضرار الافتصادية بالمباني والمواقع الأثرية، ودخلت مياه السيول إلى المشافي الحكومية وأدت الفيضانات إلى مقتل خمس أشخاص حيث توفي أربعة أشخاص في ولاية شانلي أورفا وشخص واحد في ولاية اديامان بينهم اثنان من رجال الإطفاء وجرف عشرات السيارات.

ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الخسائر وذلك كون السيول قد تجتاح ولايات أخرى مثل كهرمان مرعش وعنتاب وكلس وكانت إدارة الكوارث الطبيعية “أفاد” قد حذرت المواطنين من زيادة في هطول الأمطار الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكل المزيد من السيول خلال الفترة القادمة.

بالفيديو سيول عارمة تُغرق نفق للسيارات في ولاية أورفة التركية

بالفيديو سيول أورفا تجرف عدة سيارات ومواطنون أتراك يطلبون الرحمة من الله

بالفيديو سيول ولاية أورفا التركية تدخل أحد المشافي الحكومية

800 yataklı Şanlıurfa Devlet hastanesi sular altında. pic.twitter.com/4UVUgwIRU6 — Sokagin Sesi Gazetesi (@sokaginsesigaz1) March 15, 2023

بالفيديو شبان أتراك ينقذون فتاة وأمها جرفتهما السيول

Şanlıurfa'da sele kapılan anne ve çocuğu, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.pic.twitter.com/U9T2n1plIh — BPT (@bpthaber) March 15, 2023

سيول أورفا التركية تغمر مقام النبي ابراهيم

📌#Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinden sonra Balıklıgöl'ün son hali içler acısı… pic.twitter.com/5AglqBFUoC — 23 DERECE (@yirmiucderece) March 15, 2023

هزة أرضية في ولاية العثمانية

وفي سياق مُتصل حدثت هزة أرضية في ولاية العثمانية صباح اليوم في تمام الساعة 6:30 صباحا بدرجة 3.7 على مقياس ريختر وشعر بها السكان ولم يتم تسجيل أي أضرار أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.