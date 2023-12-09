فيديوهات.. خبير أمني يوضح أبعاد فشل تحرير الجندي الصهيوني، ومسؤول إسرائيلي يدعو لدفن أسرى غزة “أحياء”

مع استمرار اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المدنيين في غزة، يواصل قادة الاحتلال الصهيوني تصريحاتهم العنصرية المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني والمدنيين في غزة، بما يكشف حقيقة هذا الكيان أمام العالم، يأتي ذلك فيما أثار مقتل الأسير الصهيوني “ساعر باروخ” خلال محاولة تحريره من قِبل قوة خاصة إسرائيلية موجة من الغضب داخل الكيان الصهيوني مع ارتفاع الأصوات التي تؤكِّد فشل الحل العسكري لاستعادة الأسرى الصهاينة من قطاع غزة، نجوم مصرية والتفاصيل.

أبو عبيدة والأسير الصهيوني ساعر باروخ - المصدر تعديلات خاصة لموقع نجوم مصرية

“كينغ”: الفلسطينيين نازيين و”مجموعة من النمل”

وبعد انتشار صور اعتقال جيش الاحتلال الصهيوني عشرات النازحين المدنيين شمال القطاع وتعريتهم من ملابسهم، دعا نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس “أرييه كينغ” أمس الجمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع إكس، إلى دفن الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة أحياء، مشيراً إلى أنَّ ذلك “هو الطريقة الوحيدة للتعامل معهم، لأنهم “نازيين” و”ليسوا إلا مجموعة من النمل”، حسب تعبيره.

من القنبلة النووية إلى استهداف المستشفيات في غزة

وكانت قد أثارت تصريحات قادة الكيان الصهيوني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، موجات كبيرة من الجدل والغضب حول العالم، وكان منها:

اعتبر وزير الدفاع الصهيوني يوآف غالانت إنَّ جيش الاحتلال الصهيوني يحارب “حيوانات على هيئة بشر” في غزة، وهو ما يعد ضوءاً أخضر لاستهداف المدنيين والمستشفيات على نطاق واسع. أعلن وزير التراث الصهيوني عميحاي إلياهو أن أحد الخيارات المطروحة أمام تل أبيب هي “إلقاء قنبلة نووية” على غزة، وهو ما اعتبره محللون اعتراف صريح بامتلاك الكيان الصهيوني هذا النوع من القنابل، وعزمه على استخدام الأسلحة المُحرمة دولياً. وفي إجابته على سؤال حول قطع التيار الكهربائي عن المستشفيات في غزة، أجاب رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت أنهم يحاربون “نازيين”. وحمَّل رئيس دولة الاحتلال الصهيوني إسحاق هيرتسوغ المدنيين في قطاع غزة مسؤولية معركة طوفان الأقصى، بهدف تبرير ما قام به جيش الاحتلال الصهيوني من جرائم.

محاولة الاحتلال الصهيوني تحرير “ساعر” كانت وبالاً عليه

يأتي ذلك فيما أثارت المحاولة الفاشلة لتحرير الجندي الصهيوني الأسير في غزة “ساعر باروخ” موجة من الغضب في أوساط الاحتلال الصهيوني، بينما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي مع الحادثة على نطاق واسع، حيث أوضح المحلل العسكري اللواء فايز الدويري أنَّ أول محاولة ينفذها جيش الاحتلال لإنقاذ أحد الرهائن كانت وبالاً عليه.

الآن كتائب القسام تعرض مشاهد من إفشال محاولة إسرائيلية للوصول للجندي الأسير الصهيوني "ساعر باروخ" والتي أدت لمقتله وعدد من أفراد القوة المهاجمة. #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/zMLkHuilgH — رضوان الأخرس (@rdooan) December 8, 2023

وأوضح “الدويري” أنَّ مقتل الرهينة ووقوع من جاء لإنقاذه بين قتيل وجريح يثبت كذب وزيف ادعاءات قادة الكيان أن القوة المسلحة والحرب هي الطريقة الوحيدة لتخليص الرهائن، وذكَّر اللواء “الدويري” أنَّ المقاومة الفلسطينية كانت قد أطلقت سراح ما يزيد عن مئة رهينة عبر عمليات التفاوض، وأكَّد المحلل العسكري البارز أنَّه على الكيان الصهيوني أن يوقف عدوانه وتدميره الممنهج لغزة إذا أراد انقاذ رهائنه.

اول محاولة ينفذها جيش الاحتلال لإنقاذ أحد الرهائن كانت وبالاً عليه قتلت الرهينة وقتل وجرح من جاء لإنقاذها، وهذا يثبت كذب وزيف ادعاءات قادة الكيان أن القوة المسلحة والحرب هي الطريقة الوحيدة لتخليص الرهائن ، فيما تم إطلاق سراح ما يزيد عن مئة رهينة من خلال عمليات التفاوض، على… — Fayez Al-Dwairi I اللواء فايز الدويري (@FayezAldwairi) December 9, 2023

فيديوهات المقاومة تُثبت قدراتها الكبيرة في المواجهة

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام قد نشرت صوراً توضح استعداد مقاتليها لقصف تل أبيب أمس الجمعة، وهو ما أظهر جانباً من قدرات المقاومة الفلسطينية الكبيرة مع بداية الشهر الثالث من المعارك المستمرة ضد الاحتلال الصهيوني.

كتائب القسام تنشر صورا لما تقول إنه جانب من استعداد مقاتليها لقصف تل أبيب ومن المقدرة الصاروخية لها#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/XAV8p0c8GQ — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 8, 2023

سيدة ترمي ملمعًا أحمر على وزير خارجية أيسلندا احتجاجًا على العلاقات مع إسرائيل في ظل حربها على #غزة pic.twitter.com/8cXMAC96v4 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 8, 2023