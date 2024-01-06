فيديوهات.. تصعيد كبير، المقاومة تُنفذ أول رد عسكري على اغتيال “صالح العاروري”، ومسؤول رفيع في جيش الاحتلال: حكومة نتنياهو “تحاربنا”

مع دخول اليوم الـ92 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، أعلنت إذاعة الجيش الصهيوني أنَّ سلاح الجو بدأ شن سلسلة هجمات في جنوب لبنان، بينما اشتعلت الخلافات بين جيش الاحتلال الصهيوني، ومجلس الوزراء المصغر (الكابينت)، فيما أكَّد عدد من الوزراء الكبار أنَّ مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلاً، وسط تراشقٍ للاتهامات حول المسؤولية عن الفشل في السابع من أكتوبر الماضي، فيما ذكَّرت كتائب الشهيد عز الدين القسام أهالي الأسرى الصهاينة بمصير “يوناتان نتنياهو” الذي قتل في محاولة لتحرير “رهائن” عام 1976م، نجوم مصرية والتفاصيل.

أبو عبيدة، ورئيس حكومة الاحتلال وزعيم المعارضة لبيد ووزير الدفاع الصهيونيين - المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

العدوان لم يحقق أهدافه والمقاومة قائمة ومستمرة

شهدت الساعات الماضية تطورات مهمة في الأحداث والصراعات الدائرة بين أهالي الأسرى والحكومة الصهيونية وجيش الاحتلال، ومجلس الحرب المصغَّر، وسط إصرار بنيامين نتنياهو على مواصلة العدوان على قطاع غزة في محاولة للتهرُّب من الفشل والمحاكمة التي تنتظره فور انتهاء الحرب، وجاءت التطورات الأخيرة على النحو التالي:

اعترف أعضاء في المجلس الوزاري المُصغر أنَّ جيش الاحتلال الصهيوني “لم يحقق حتى الآن أي هدف من أهداف الحرب في قطاع غزة”، وأضاف الوزراء في تصريحات لصحيفة هآرتس العبرية أن قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “قائمة وتؤدي وظائفها.. وأن نزع سلاحها سيحتاج لعدة أشهر” حسب الصحيفة.

في تصريح لافت نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالرفيعة في جيش الاحتلال الصهيوني قولها إن “الجيش يحارب في غزة ولبنان والضفة الغربية، ومجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) يحاربنا”.

نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤولين أنَّ التقديرات تشير إلى قُرب استنفاد محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود مع لبنان، حيث يُمكن أن تبدأ الحرب مع حزب الله إذا لم يتم التوصل لاتفاق قريباً.

كشفت “الهيئة” نقلاً عن وزراء كبار في حكومة الاحتلال قولهم إن مجلس وزراء الحرب لن يدوم طويلاً، بينما تجري محاولات لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية الفشل في السابع من أكتوبر.

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية “يائير لبيد” جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، بأنها “انحدار جديد غير مسبوق.. هذه ليست حكومة بل كارثة وطنية”.

كما كشفت التصريحات والمواقف الأخيرة عن خلافات حادة داخل مجلس الحرب وسط تراشق الاتهامات بين نتنياهو والوزراء يوآف غالانت، وبيني غانتس، وإيتمار بن غفير.

“احذروا من نتنياهو” القسام توجِّه رسالة لأهالي الأسرى

من جانبها، وجَّهت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) رسالة إلى أهالي الجنود المحتجزين في قطاع غزة، حذَّرتهم خلالها من أنَّ رئيس الوزراء الصهيوني “بنيامين نتنياهو” لا يأبه لحياة ذويهم، ويريد أن يذوق أهالي الأسرى ما ذاقه هو نفسه بموت أخيه يوناتان الذي قتل في محاولة لتحرير “رهائن” طائرة مخطوفة في عنتيبي بأوغندا عام 1976م.

وعد نتنياهو وقادة الجيش مراتٍ أن يعيدوا أسراهم

وبعد تسعين يوما .. القسام ترسل رسالة لأهالي الأسرى الإسرائيليين.

لاتثقوا بنتنياهو. pic.twitter.com/AJRDtt3O5n — أحمد الشلفي ahmed alshalfi (@alshalfia) January 5, 2024

وجاءت رسالة القسام تزامناً مع استمرار حركة الطائرات المروحية العسكرية التي تعمل على نقل جنود الاحتلال المصابين في معارك بقطاع غزة.

🔻مصادر عبرية: طائرة تابعة للاحتلال تحمل جنوداً مصابين تهبط قرب أحد المشافي بالداخل المحتل. pic.twitter.com/v5iQEDKtzd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 6, 2024

المقاومة تنقل المعركة إلى الخطوط الخلفية للعدو

ميدانياً أوضح الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أنَّ فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أجرت “تغييراً تكتيكياً” على إدارة المعركة الجارية بينها وبين قوات الاحتلال الصهيوني في مختلف مناطق القطاع، عبر الاعتماد على الكمائن الثابتة والكمائن المتحركة، والكمائن الخداعية التي يتم فيها استدراج الخصم إلى منطقة القتال، ونقل المعركة إلى الخطوط الخلفية.

32 صاروخ من جنوب لبنان واشتباكات في جنين

وشهد اليوم السبت عدداً من العمليات ضد الاحتلال الصهيوني وحليفته الولايات المتحدة الأمريكية وجاءت على النحو التالي:

أعلنت المقاومة الإسلامية بالعراق أنَّها هاجمت بمسيرات قاعدتي التنف والشدادي التابعتين للولايات المتحدة الأميركية.

أطلقت المقاومة الفلسطينية في جنين بالضفة الغربية النار على حاجز الجلمة العسكري شمال المدينة.

اشبك رجال المقاومة مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

أعلنت كتائب “شهداء الأقصى – شباب الثأر والتحرير”، أنَّها تمكَّنت برفقة كتيبتي بلاطة وعسكر من استهداف قوات الاحتلال الصهيوني لحظة وصولها إلى أطراف ومحاور البلدة القديمة في نابلس، مشيرة إلى أنَّها حققت إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال.

إطلاق 32 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى، كما دوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرة مسيرة من لبنان.

أعلنت القناة 12العبرية أنَّ 4 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان سقطت في مناطق مفتوحة قرب كريات شمونه

تمَّ إطلاق صاروخ موجه من جنوبي لبنان باتجاه موقع عسكري للاحتلال في مستوطنة المطلة.

دوت صفارات الإنذار في جميع بلدات الجولان السوري المحتل، وسط اشتباه بتسلل طائرة مسيرة.

🔻صراخ جنود الاحتلال داخل البلدة القديمة في نابلس تحت زخات رصاص المقـ ـاومة pic.twitter.com/nuPVutA5lU — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 6, 2024

أول رد من حزب الله على اغتيال الشيخ صالح العاروري

كما أعلن حزب الله اللبناني في بيان له أنَّ المقاومة الإسلامية أطلقت 62 صاروخاً على قاعدة ميرون للمراقبة الجوية، التي تعتبر مركز الإدارة والمراقبة والتحكم الجوي الصهيوني الوحيد في شمال فلسطين المحتلة، “ولا بديل رئيسي عنها” وأوضح البيان أنَّ العملية هي “رد أولي على جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري وإخوانه بالضاحية الجنوبية لبيروت”.

قوات الاحتلال ترصد سقوط صواريخ في شمال إسرائيل مصدرها جنوب لبنان#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/lF1gbQa6Ry — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 6, 2024