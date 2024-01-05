فيديوهات.. بينهم ممثل الكيان الصهيوني أمام “العدل الدولية”، وثائق جيفري إبستين تُدين عدداً من الرؤساء والمشاهير حول العالم

بينما يؤكِّد استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ91 تواطؤ الحكومات الغربية مع ما يرتكبه الاحتلال من جرائم ضد الإنسانية، أثارت مجموعة من الوثائق التي تثبت تورط ما بين 150 و180 من السياسيين وأفراد العائلات الملكية ورجال الأعمال والمشاهير، مع شبكة الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين للجرائم الجنسية، موجة كبيرة من الانتقادات حول العالم، وفتحت عدداً من الملفات التي قد يكون لها تداعيات كبيرة خلال الأيام القادمة، نجوم مصرية والتفاصيل.

صورة تضم مجموعة من المشاهير والسياسيين المتورطين في القضية- المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

أمر قضائي بنشر وثائق “جيفري إبستين”

قضت القاضية الأميركية لوريتا بريسكا الشهر الماضي بضرورة نشر الوثائق التي تكشف أسماء أكثر من 170 شخصاً كانوا إما شركاء أو أصدقاء أو ضحايا لرجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي قيل بأنَّه مات منتحراً في سجنه عام 2019م، قبل محاكمته بجرائم جنسية واستغلال بالمشاركة والتواطؤ مع مجموعة كبيرة من السياسيين والمشاهير حول العالم.

وكانت المواطنة الأمريكية “فرجينيا جوفري” قد رفعت دعوى تشهير ضد الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، وشريكته غيلاين ماكسويل، ابنة “روبرت ماكسويل” اليهودي الصهيوني وصاحب الإمبراطورية الإعلامية البريطانية الكبيرة،

خطاب ريكي جريفيه اشبه بالنبيذ العتيق كل ما مر عليه الوقت كل ما زادت قيمته هنا ريكي يقوم بأسقاط الاقنعه المثالية المزيفة ل هوليوود وقد ذكر من ضمنها قضية أبستين قائلاً : أعلم انه صديقكم #EpsteinClientList pic.twitter.com/AEtX0IryBu — TRIGGER (@TRIK0T0) January 4, 2024

جيفري إبستين وعلاقات واسعة مع رؤساء ومسؤولين

وإضافة إلى علاقات جيفري إبستين بعددٍ من الرؤساء السابقين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأفراد العائلة المالكة في بريطانيا، وعددٍ من الفنانين والمشاهير حول العالم، يبرز دور زوجته وشريكته غيلاين ماكسويل التي تحمل الجنسيات البريطانية والفرنسية والأميركية واحتلت مكانة بارزة في مجتمع المشاهير، قبل أن يتم إلقاء القبض عليها في نيويورك عام 2021 بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات لحساب إبستين، حيث حُكم عليها لاحقاً بالسجن 20 عاماً.

"لقد أمضيت آخر 17 عامًا في سجني بسبب ما فعلته بي #غيسلين_ماكسويل هي و #جيفري_إبستاين . لقد تعرضت للاغتصاب بشكل متكرر… ثلاث مرات في اليوم ولم أكن الفتاة الوحيدة على الجزيرة. "كان هناك دفق مستمر من الفتيات اللاتي يتعرضن للاغتصاب مرارًا وتكرارًا" – ضحية إبستين. pic.twitter.com/xGBzoDUmoX — reports (@d23hm) January 4, 2024

الأمير أندرو بدفع 13 مليون لتجنب المحاكمة

هذا وقد كشفت الوثائق التي تمَّ الإعلان عنها حتى الآن أسماء عدد من الشخصيات البارزة التي زارت الجزيرة الخاصة برجل الأعمال جيفري إبستين وزوجته غيلاين، وكان من تلك الشخصيات الأمير البريطاني أندرو حيث اتهمته “جوانا سيوبيرغ” التي كانت تعمل لدى “إبستين” بالاعتداء جنسياً عليها 3 مرات سنة 2001 حين كانت في سن 17 عاماً في كلٍّ من لندن ونيويورك وجزر فيرجن البريطانية، وتمَّ تجريده من ألقابه بعد القضية، كما عقد “آندرو” اتفاقاً بالتراضي مع المُدعية دفع لها بموجبه 13 مليون دولار، ليتجنَّب المحاكمة أمام القضاء المدني في نيويورك.

الأمير أندرو ابن الملكة إليزابيث يلوح وداعًا لشابة من داخل منزل جيفري إبستين

ثم شوهد جيفري إبستين وهو يغادر منزله برفقة شابة (2010) pic.twitter.com/3P80iqQemB — وثائق جيفري إبستين (@isrealidead) January 4, 2024

اليهودي “آلان ديرشوفيتز” أستاذ القانون سابقاً

كما تشير الوثائث أيضاً إلى “آلان ديرشوفيتز” أستاذ القانون سابقاً في جامعة هارفارد، الذي كلفه رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بتمثيل “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية الأسبوع القادم.

وتشير الوثائق إلى أنَّ امرأة رمز إليها باسم “جين دو رقم 3″ قالت إن إبستين “طلب منها” إقامة علاقات جنسية مع ديرشوفيتز في مناسبات متعددة عندما كانت قاصرا، كما شهدت مدبرة منزل إبستين أن “ديرشوفيتز” كان كثيراً ما يزور قصر إبستين في فلوريدا للحصول على جلسات التدليك.

صدق او لا تصدق: بعد بدء نشر قوائم زوار جزيرة إبستين، قال محاميه اليهودى " آلان ديرشوفيتز" (الموجود أيضًا في هذه القوائم)، وفقًا للحجة المعتادة لليهود، إن الرغبة في نشر قوائم إبستين هي "معادية للسامية":

"هذا لأنني يهودي!"

pic.twitter.com/LLmtUHlMTj — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) January 5, 2024

إيهود باراك يعترف بالتواصل مع جيفري إبستين في نيويورك

رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني الأسبق الذي كان قد اعترف سابقاً في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال بأنه كان يتواصل مع إبستين في نيويورك، إلَّا أنَّه ادعى أنه لم يلتق برجل الأعمال مع فتيات أو قاصرات، أو حتى نساء بالغات في سياق أو سلوك غير لائق، حسب تعبيره.

ستيفن هوكينغ يشارك في حفلات “إبستين”

وتشير الوثائق إلى أنَّ اسم عالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينغ قد جاء في رسالة بريد إلكتروني أرسلها “إبستين” إلى ماكسويل في يناير 2015م، وطلب “تقديم هدايا” لأصدقاء جيوفري وعائلتها ومعارفها لدحض مزاعم جيوفري ضد ستيفن هوكينغ، الذي شارك في حفلات جنس جماعية لفتيات صغيرات، حسب الرسالة.

علاقات وثيقة بين بيل كلينتون و”إبستين”

وتشير الوثائق إلى أنَّ سيوبيرغ شهدت أن “إبستين” قال لها إن “كلينتون يحبهن صغاراً”، كما ذكرت جيوفري أن كلينتون وإبستين كانت تربطهما علاقات وثيقة.

ترامب في 2015 عن بيل كلينتون : "رجل لطيف، لكن لديه الكثير من المشاكل في ما يتعلق بالجزيرة الشهيرة، مع جيفري إبستين". pic.twitter.com/Y6Jr2wHebw — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) January 4, 2024

دونالد ترامب لم يسلم أيضاً من الفضائح

حيث ذكرت سيوبيرغ حادثة أنَّها كانت بصحبة إبستين وجيوفري على متن طائرة من بالم بيتش بولاية فلوريدا عام 2001، قبل أن تهبط في أتلانتيك سيتي حيث ذهبوا جميعاً إلى أحد كازينوهات ترامب.

يأتي ذلك فيما أشارت الوثائق أيضاً إلى عدد من المشاهير كالساحر الأمريكي ديفيد كوبرفيلد والمغني الراحل مايكل جاكسون وغيرهم، فيما لم تحدد القاضية الأميركية موعدا لنشر المزيد من الأسماء.