فيديوهات.. بعد “حلل يا دويري” صاحب مقولة “ولَّعت” شهيداً في غزة، وهجوم يستهدف عشرات الجنود الأمريكيين في الأردن

مع استمرار العدوان الصهيوني على غزة لليوم الـ115، واصل جيش الاحتلال الصهيوني قصفه المتعمَّد للمناطق السكنية ليسقط عدد من الشهداء المدنيين بينهم صحفي، كما جدد إطلاق النار في محيط مستشفى الشفاء، الذي كان قد اقتحمه في وقت سابق، بينما يستمر الوضع المتأزم في المنطقة وينذر باحتمالات توسّع الصراع بعد الهجوم الذي أوقع عشرات الجنود الأميركيين بين قتلى وجرحى عند الحدود الأردنية السورية.

الشهيد عاهد أبو ستة والشهيد مهند رزق محمد جبريل - المصدر : مواقع التواصل

إجلاء 8 جنود أمريكيين للعلاج خارج الأردن

وأكَّد الجيش الأميركي أمس الأحد مقتل 3 وإصابة العشرات من عناصره في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن، وأوضحت القيادة الوسطى الأميركية أنَّ الهجوم استهدف قاعدة الدعم اللوجيستي عند البرج 22 من شبكة الدفاعات الأردنية شمال شرقي الأردن، مشيرة إلى أنَّ الهجوم أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 34 آخرين، تمَّ إجلاء 8 منهم للعلاج خارج الأردن.

استشهاد المقاومة صاحب المقولة الشهيرة “ولَّعت”

بعد أن سكن ذاكرة الجمهور عندما سجَّل فرحته باحتراق دبابة ميركافاه للعدو الصهيوني عبر قفزة “ولَّعت” الشهيرة، تداول ناشطون على مواقع التواصل خبر استشهاد المقاوم “عاهد عدنان أبو ستة” صاحب الكلمة الشهيرة “ولّعت” بعد قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب مسجد فلسطين بمعسكر خان يونس جنوبي القطاع.

بقلوب مؤمنة ورؤوس شامخة أزف إليكم خبر استشهاد ابن خالي المقاوم البطل عاهد عدنان أبو ستة صاحب مقولة #ولعت أثناء مقاومته لجيش الغزاة الصهاينة.

دعواتكم له يا غاليين بالفردوس الأعلى🤲

والحمد لله الذي شرفنا بالدفاع عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ✌️🇵🇸 pic.twitter.com/gX68NTyUTR — J. Al-Turbani جهاد الترباني (@alturbani) January 28, 2024

استشهاد البطل صاحب اغلي

قفزة في التاريخ

ربنا يرحمه ويتقبله من الشهداء#ولعت pic.twitter.com/3bpioTcMGb — Hanan 🇵🇸 (@Hanan99102615) January 28, 2024

كما استشهد قبل أيام المقاوم الشاب “مهند رزق محمد جبريل” صاحب العبارة الشهيرة “حلل يا دويري” في مواجهات مباشرة مع جيش الاحتلال في غزة، واشتهر الشهيد في فيديو سابق بثَّته كتائب القسام خلال استهدافه قوة صهيونية بقذيفة مضادة للتحصينات بمنطقة جحر الديك، قبل أني عبِّر المقاومة الفلسطيني عن فرحته بإصابة الهدف بعبارة “حلل يا دويري” داعيا الخبير العسكري اللِّواء فايز الدويري إلى تحليل عمليته عبر شاشة الجزيرة.

استشهد المشتبك والمقاتل والبطل مدمر الاليات وقاتل الجنود القسامي مهند رزق جبريل

صاحب مقولة " حلل يا دويري " pic.twitter.com/Vvzv0xjoys — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 26, 2024

زعيم المعارضة يتقدَّم بطلب حجب الثقة عن حكومة نتنياهو

يأتي ذلك فيما يشهد الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين محاولة جديدة لحجب الثقة عن حكومة بنيامين نتنياهو، بناء على طلب تقدَّم به زعيم المعارضة “يائير لبيد”، على وقع قرار الحكومة طرح ما وصفها حزب “هناك مستقبل” بالميزانية “المخزية” للتصويت.

وكانت كتلة “الجبهة والعربية للتغيير” قد أعلنت أنَّها سوف تقدم، الاثنين، اقتراحاً لحجب الثقة عن الحكومة، والدعوة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل أسرى إضافة إلى إطلاق مسار سياسي نحو عملية سلام.

استمرار الحرب يُسهم في بقاء نتنياهو

وتضمَّن مقترح الكتلة العربية عدداً من الاتهامات لـ”حكومة الحرب” جاءت على النحو التالي:

جلب الدمار وسفك دماء الآلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين. رفض الحكومة وضع أي أفق سياسي لاتفاقية السلام، لأنها تخوض معركة بقاء سياسي، مرهون بمواصلة الحرب في غزة. تمنع حكومة نتنياهو التوصل إلى أي اتفاق لإعادة الأسرى ضمن عملية تبادل، لأن استمرار الحرب يسهم في بقائها، في حين أن الثمن هو حياة المحتجزين وحياة الشعبين.

يذكر أنَّ سحب الثقة من الحكومة يحتاج إلى أغلبية 61 صوتاً على الأقل من أصل 120، عضواً في الكنيست، بينما يحظى الائتلاف الحكومي بقيادة “نتنياهو” بأغلبية 64 مقعداً داخل الكنيست، مما يجعل من الصعوبة تمرير المقترح.

ضغوط كبيرة ومطالب برحيل الحكومة

وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى استمرار تراجع شعبية نتنياهو وحزبه “الليكود”، فيما كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أنَّ مسؤولين أمنيين ومدنيين إسرائيليين سابقين، دعوا في رسالة مفتوحة إلى عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب الفشل في الحرب على غزة، كما اندلعت الأحد، مواجهات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين في تل أبيب يرفعون شعارات تطالب برحيل الحكومة.