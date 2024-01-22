فيديوهات.. الاحتلال يستهدف المدنيين، أهالي الأسرى يقتحمون جلسة للكنيست، وتل أبيب تقترح “جزيرة صناعية” لتوطين الفلسطينيين

اقتحم عدد من أهالي الأسرى الصهاينة في غزة، اجتماع لجنة المال بالكنيست الإسرائيلي، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم المحتجزين، فيما واصل جيش الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين لليوم الـ 108 من العدوان على قطاع غزة، وسط قصف شديد واشتباكات ضارية في جباليا والمغازي وخان يونس، واستغاثات منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني بعد حصار مقره في المنطقة ومنع الفرق المختصة من التحرُّك لإسعاف الجرحى.

اعتصام أهالي الأسرى في القدس المحتلة

بدأت عائلات الأسرى الصهاينة المحتجزين في قطاع غزة، أمس الأحد، اعتصاماً أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس المحتلة، فيما اقتحم عدد من الأهالي، اجتماع لجنة المال بالكنيست، للضغط في اتجاه رحيل حكومة نتنياهو والاتجاه نحو عقد صفقة تبادل تؤدي للإفراج الفوري عن أبنائهم.

أهالي الأسرى الإسرائيليين يقتحمون جلسة لجنة المالية في الكنيست#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/kxXwuR1Maa — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 22, 2024

بدء اعتصام مفتوح لعائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس للمطالبة بإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى.. مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي تطلعنا على التفاصيل#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/7fRIQycLZ6 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 21, 2024

الاحتلال يستهدف المدنيين في تل الزعتر وخان يونس يأتي ذلك فيما يشن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الإثنين قصفاً مدفعياً يستهدف منازل في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال غزة، فيما تواصل طائرات الاحتلال الصهيوني إطلاق النار بشكل متقطع بين محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع. وأعلنت قناة الأقصى الفضائية أنَّ طائرات “كواد كابتر” المسيرة تواصل إطلاق النار على الأهالي في عدة مناطق بخان يونس، من أبرزها منطقة النواصي ومحيط مجمع ناصر الطبي وعلى النازحين في جامعة الأقصى. #عاجل| طائرة “كواد كابتر” تطلق النار على الأهالي في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس pic.twitter.com/nNkFiaCkwF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 21, 2024 اشتباكات شرسة والمقاومة تتصدى للاحتلال في خان يونس وأكَّدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنَّها استهدفت قوة راجلة للاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعتها بين قتيل وجريح، كما استهدفت “القسام” دبَّابة ميركافا لجيش الاحتلال بقذيفة “الياسين 105” غرب مدينة خان يونس. 📹 كتائب القسام تعرض مشاهد لطائرة "درون" صهيونية تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شمال قطاع غزة pic.twitter.com/5svQsfbV3B — مارب العز الاخبارية (@maribaleuz) January 22, 2024 وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنَّها قصفت خلال عملية مشتركة مع كتائب القسام، خط إمداد لآليات العدو شرق جباليا بوابل من قذائف الهاون. #شاهد.. مشاهد من عملية قنص جنديين صهيونيين نفذتها #سرايا_القدس شرق مخيم البريج ما أدى إلى مقتلهما على الفور.#طوفان_الاقصي #القسام #خانيونس #طوفان_الأقصى#غزة_العزة #غزة #غزة_تنتصر #أبوعبيدة #ابو_عبيدة #فلسطين_قضيتنا#حرب_غزة #كتائب_القسام pic.twitter.com/MXxAKq9oNI — BLEU 💙 🇵🇸 (@KacemMekboul) January 22, 2024

كان حزب الله اللبناني قد أعلن أنَّه استهدف عند الساعة (12:00) منتصف الليلة، ‌‏بالأسلحة الصاروخية، قوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت، كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل ‏الأراضي اللبنانية، مما “أدى إلى وقوع ‏إصاباتٍ مؤكدة في صفوفها”.