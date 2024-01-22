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فيديوهات.. الاحتلال يستهدف المدنيين، أهالي الأسرى يقتحمون جلسة للكنيست، وتل أبيب تقترح “جزيرة صناعية” لتوطين الفلسطينيين

محمد خير الحوراني

اقتحم عدد من أهالي الأسرى الصهاينة في غزة، اجتماع لجنة المال بالكنيست الإسرائيلي، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم المحتجزين، فيما واصل جيش الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين لليوم الـ 108 من العدوان على قطاع غزة، وسط قصف شديد واشتباكات ضارية في جباليا والمغازي وخان يونس، واستغاثات منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني بعد حصار مقره في المنطقة ومنع الفرق المختصة من التحرُّك لإسعاف الجرحى.

اعتصام أهالي الأسرى في القدس المحتلة

بدأت عائلات الأسرى الصهاينة المحتجزين في قطاع غزة، أمس الأحد، اعتصاماً أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس المحتلة، فيما اقتحم عدد من الأهالي، اجتماع لجنة المال بالكنيست، للضغط في اتجاه رحيل حكومة نتنياهو والاتجاه نحو عقد صفقة تبادل تؤدي للإفراج الفوري عن أبنائهم.

الاحتلال يواصل مساعي الإبادة أو التهجير

وضمن مساعي الاحتلال الصهيوني للإبادة الجماعية أو التهجير في غزة وفلسطين المحتلة اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي “إيلي كوهين” خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين اليوم أن يتمَّ تهجير الفلسطينيين إلى “جزيرة صناعية” تكون وطناً بديلاً لهم، وفق تعبيره، وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد “جوزيب بوريل” قد أكَّد أنَّ الطريقة التي تتبعها إسرائيل لتدمير حماس خاطئة، فيما أشارت وزيرة الخارجية البلجيكية إلى أنَّ الصراع في غزة لن يتم حله بالسلاح.

الاحتلال يستهدف المدنيين في تل الزعتر وخان يونس

يأتي ذلك فيما يشن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الإثنين قصفاً مدفعياً يستهدف منازل في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال غزة، فيما تواصل طائرات الاحتلال الصهيوني إطلاق النار بشكل متقطع بين محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وأعلنت قناة الأقصى الفضائية أنَّ طائرات “كواد كابتر” المسيرة تواصل إطلاق النار على الأهالي في عدة مناطق بخان يونس، من أبرزها منطقة النواصي ومحيط مجمع ناصر الطبي وعلى النازحين في جامعة الأقصى.

اشتباكات شرسة والمقاومة تتصدى للاحتلال في خان يونس

وأكَّدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنَّها استهدفت قوة راجلة للاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعتها بين قتيل وجريح، كما استهدفت “القسام” دبَّابة ميركافا لجيش الاحتلال بقذيفة “الياسين 105” غرب مدينة خان يونس.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنَّها قصفت خلال عملية مشتركة مع كتائب القسام، خط إمداد لآليات العدو شرق جباليا بوابل من قذائف الهاون.

من جانبها أعلنت كتائب المقاومة الوطنية “قوات الشهيد عمر القاسم” أنَّها تتصدى بالأسلحة الرشاشة وقذائف “آر بي جي” المضادة للآليات والدروع، لقوات الاحتلال المتوغلة في محيط جامعة الأقصى ومنطقة المواصي في خان يونس.

في الضفة الغربية أطلقت المقاومة الفلسطينية النار على حاجز الجلمة العسكري الإسرائيلي شمالي مدينة جنين فيما قوات الاحتلال عملية تمشيط واسعة للبحث عن المقاومين.

من العدوان على غزة إلى جنوب لبنان

ومن قطاع غزة إلى شمال فلسطين المحتلة حيث كشف موقع “والا” العبري أنَّ جيش الاحتلال الصهيوني أعد خطة لإيواء محتمل لنحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية استعداداً لإجلائهم عند حدوث أي تصعيد مع حزب الله، كما دعا رئيس بلدية حيفا جميع السكان لتخزين الطعام تحسباً لاندلاع الحرب مع لبنان.

كان حزب الله اللبناني قد أعلن أنَّه استهدف عند الساعة (12:00) منتصف الليلة، ‌‏بالأسلحة الصاروخية، قوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت، كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل ‏الأراضي اللبنانية،  مما “أدى إلى وقوع ‏إصاباتٍ مؤكدة في صفوفها”.

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عن الكاتب:
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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