فيديوهات.. الاحتلال يتوعد بتوسيع الحرب جنوب لبنان، سرايا القدس تُسفط طائرة للاحتلال، والقسام تعلن دخول أسلحة جديدة أرض المعركة

شهد اليوم 82 تطورات ميدانية وعمليات كثيرة ومتنوعة على مختلف محاول القتال بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وجيش الاحتلال الصهيوني، كما قصف حزب الله اللبناني عدداً من المواقع الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة وأعلنت وزارة الدفاع الصهيونية أنها اشترت قطع غيار لدبابات الميركافاه وناقلات الجند من طراز النمر، بنحو 275 مليون دولار، وبيما تتصاعد خسائر جيش الاحتلال بالجنود والعتاد والآليات نتيجة استمرار العدوان الصهيوني على غزة، توعد عضو مجلس الخرب بيني غانتس باستمرار الحرب وتوسيعها، نجوم مصرية والتفاصيل.

رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو-المصدر: سكاي نيوز عربية

حزب الله يستهدف كريات شمونة ومزارع شبعا المحتلة

أعلن حزب الله اللبناني وعدد من المصادر الإعلامية والصهيونية عن عدد من التطورات الميدانية التي حدثت اليوم الأربعاء، شمال فلسطين المحتلة ومنها:

استهدف جزب الله مستعمرة كريات شمونة بـ30 صاروخ كاتيوشا رداً على استهداف المدنيين اللبنانيين في بنت جبيل.

قصف حزب الله بصواريخ بركان موقع خربة ماعر، ومرابض مدفعية القوات الصهيونية في محيطه، وحقق إصابات مؤكدة.

أفادت وسائل إعلام بإطلاق 22 صاروخ من جنوب لبنان، 12 صاروخاً كانت نحو مرابض المدفعية الإسرائيلية في تلال كفرشوبا المحتلة، و10 صواريخ باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة، إضافة إلى إصابة مبنيين في كريات شمونة بالجليل الأعلى بقذائف مضادة للدروع أطلقت من جنوب لبنان.

أعلن حزب الله أنَّه استهدف بالصواريخ خيمة لقوة خاصة في جيش الاحتلال جنوب موقع الضهيرة وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح، كما استهدف الحزب موقع حدب البستان الصهيوني بالأسلحة المناسبة.

استهداف تجمع قيادي مُستحدث لجيش الاحتلال في محيط موقع البحري بـ”الأسلحة المناسبة”.

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنَّ حزب الله أطلق صواريخ على رأس الناقورة خلال وجود وزير الخارجية وعدد من السفراء بالشمال.

يأتي ذلك فيما توعد بيني غانتس باستمرار الحرب وتوسعها، وادعى قائد الأركان هرتسي هاليفي، أنَّ قواته على جهوزية عالية في الشمال ومستعدة للهجوم إذا تطلب الأمر.

مشاهد من استهداف حزب الله نقطة مستحدثة لجنود جيش الاحتلال قرب ثكنة شوميرا#خبرني pic.twitter.com/FHrbha7bqw — خبرني Khaberni (@khaberni) December 27, 2023

سرايا القدس تقصف ناحل عوز وتشتبك مع جنود الاحتلال

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء أنَّها نفذت عدداً من العمليات ضد قوات الاحتلال الصهيوني وجاءت على النحو التالي:

استهداف دبابة ميركافاه صهيونية بعبوة ناسفة، وتدميرها بالكامل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. استهدف 3 آليات عسكرية صهيونية بقذيفتي “آر بي جي” والتاندوم، في محاور التفاح والشيخ رضوان بمدينة غزة. قصف مستوطنة ناحل عوز بصواريخ 107 وقذائف هاون. الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة من 10 جنود، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور الكتيبة بخان يونس. إسقاط طائرة إسرائيلية دون طيار من طراز “سكاي ريسنغ”، رقمها 523 في سماء مدينة غزة.

سرايا القدس تعرض مشاهد قالت إنها لطائرة مسيرة من طراز سكاي ريسينغ التي أسقطتها المقاومة الفلسطينية في سماء مدينة #غزة#الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/RMv9m3Gtba — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 27, 2023

القسام تستهدف طائرة مروحية للاحتلال بصاروخ “سام 18”

بدورها أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن تنفيذ عدد من العمليات واستخدام صواريخ سام 18 و”RPO-A” لأول مرة.

استهداف 7 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” في جباليا البلد وإيقاع عدد من جنود الاحتلال الصهيوني بين قتيل وجريح. استهدف قوة صهيونية تحصنت بمنزل في جباليا البلد بصاروخ RPO-A لأول مرة ما أدى لمقتل وإصابة كل أفرادها. دك حشود العدو شرق البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل. استهداف 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركافا شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. قصف تجمعَيِن لآليات وجنود الاحتلال شمال مدينة خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل. تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. استهدف دبابة صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق مخيم البريج. استهداف طائرة مروحية بصاروخ “سام 18” في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. قنص جندي صهيوني شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. استهدف دبابتين صهيونيتين بقذائف “الياسين 105” في محور أبو شباك غرب منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

تكشف عن كمائن استهداف ضباط وجنود لواء جولاني.. مشاهد حصلت عليها الجزيرة لما قالت كتائب القسام إنه من معارك حي الشجاعية#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/deDFI3xJMK — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 27, 2023

إضعاف قدرات حماس يتطلب جهوداً هائلة

من جانبها نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن رئيس الأمن القومي الصهيوني السابق اندهاشه من قدرة حركة حماس على الاستبدال السريع للقادة الشهداء، وأكد ضابط سابق بالمخابرات الصهيونية أنَّ جيش الاحتلال الصهيوني يواجه معارك صعبة يومياً، فيما أشار محللون إلى أنَّ إضعاف قدرات حماس لمنع تكرار هجوم أكتوبر الماضي يحتاج إلى جهود إسرائيلية هائلة لتحقيقه.

يأتي ذلك فيما شكَّلت الحرب في غزة ذعراً لجنود الاحتلال، حيث كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنَّ جندياً من لواء المظليين العائدين من غزة أطلق النار إثر استيقاظه من كابوس وأصاب رفاقه، قبل أن تقرر وزارة الدفاع “عدم التحقيق معه نظراً لوضعه الصحي”.