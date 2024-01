فيديوهات.. الأسيرة “أرغماني” لحكومة الاحتلال “أوقفوا هذا الجنون”، ونائب بالكنيست يطالب بالتوجُّه إلى صفقات التبادل “حتى لو كان الثمن مؤلماً”

استمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ 101، وهزَّت عدد من الانفجارات الضخمة مخيم البريج ودير البلح وسط القطاع وجحر الديك جنوبه، كما واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي للاحتلال الصهيوني والاشتباك مع القوات الصهيونية المتوغلة لتثبت يوماً بعد يوم عدم جدوى العمليات العسكرية الصهيونية في استعادة الأسرى لدى المقاومة، وسط اتساع الخلافات داخل مجلس الحرب حول استمرار المعارك، نجوم مصرية والتفاصيل.

وزير الدفاع الصهيوني يوآف غالانت ورئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وعضو الكنيست متان كهانا و الأسيرة نوعا أرغماني - المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

وبثَّت كتائب الشهيد عز الدين القسام تسجيلاً كشفت خلاله عن مصير 3 أسرى لديها، حيث أوضحت الأسيرة “نوعا أرغماني” أنَّها تعرضت مع عدد من الأسرى لعمليات قصف متكررة قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني، مشيرة إلى مقتل الأسيرين الإسرائيليين يوسي شرعابي وتايس فريسكي بنيران الاحتلال الصهيوني، وطالبت حكومة نتنياهو بإيقاف “هذا الجنون والتفاوض لإعادة الأسرى إلى عائلاتهم في أسرع وقت.

كتائب القسام تنشر فيديو

אנחנו בחיים,תחזיר אותנו הביתה

نحن لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت While we are

still Alive, Bring Us Home#خبرني pic.twitter.com/owWa2QN1cz

