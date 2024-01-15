فيديوهات.. الأسيرة “أرغماني” لحكومة الاحتلال “أوقفوا هذا الجنون”، ونائب بالكنيست يطالب بالتوجُّه إلى صفقات التبادل “حتى لو كان الثمن مؤلماً”

استمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ 101، وهزَّت عدد من الانفجارات الضخمة مخيم البريج ودير البلح وسط القطاع وجحر الديك جنوبه، كما واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي للاحتلال الصهيوني والاشتباك مع القوات الصهيونية المتوغلة لتثبت يوماً بعد يوم عدم جدوى العمليات العسكرية الصهيونية في استعادة الأسرى لدى المقاومة، وسط اتساع الخلافات داخل مجلس الحرب حول استمرار المعارك، نجوم مصرية والتفاصيل.

وزير الدفاع الصهيوني يوآف غالانت ورئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وعضو الكنيست متان كهانا و الأسيرة نوعا أرغماني - المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

الأسيرة أرغماني: لقد ماتوا بنيران قواتنا، أعيدونا

وبثَّت كتائب الشهيد عز الدين القسام تسجيلاً كشفت خلاله عن مصير 3 أسرى لديها، حيث أوضحت الأسيرة “نوعا أرغماني” أنَّها تعرضت مع عدد من الأسرى لعمليات قصف متكررة قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني، مشيرة إلى مقتل الأسيرين الإسرائيليين يوسي شرعابي وتايس فريسكي بنيران الاحتلال الصهيوني، وطالبت حكومة نتنياهو بإيقاف “هذا الجنون والتفاوض لإعادة الأسرى إلى عائلاتهم في أسرع وقت.

كتائب القسام تنشر فيديو

אנחנו בחיים,תחזיר אותנו הביתה نحن لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت While we are still Alive, Bring Us Home#خبرني pic.twitter.com/owWa2QN1cz — خبرني Khaberni (@khaberni) January 15, 2024

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية قد أكَّدت أنَّ مُسيرة للجيش قتلت إسرائيلياً عند عودته إلى السياج الأمني بعد دخوله غزة للمشاركة في القتال. ظناً أنه فلسطيني، فيما دعا “متان كهانا” عضو الكنيست عن معسكر الدولة، حكومة الاحتلال للتوجُّه إلى صفقات حتى لو كان الثمن مؤلماً، لأنَّه لا وقت لدى المخطوفين، حسب تعبيره.

الاحتلال يواصل قصف دير البلح ومخيم البريج وخان يونس

يأتي ذلك فيما واصل جيش الاحتلال الصهيوني قصف جنوب القطاع ووسطه، ودوت عدد من الانفجارات الضخمة في مخيم البريج ودير البلح وسط القطاع وجحر الديك جنوبه، وسط اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، كما وقع عشرات الشهداء والجرحى نتيجة القصف الجوي والمدفعي في خان يونس جنوبي القطاع.

وكشفت يديعوت أحرونوت العبرية أنَّ تقديرات جيش الاحتلال تشير إلى أن غالبية مقاتلي وقادة حماس في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية غرب الضفة الغربية#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/gJeLup2IbC — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 14, 2024

#شاهد | جيش الاحتــ.ــلال يقتحم الظاهرية جنوب الخليل قبل قليل pic.twitter.com/CeMW2Mzh9M — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 14, 2024

نتنياهو هو المسؤول عن قتل النساء والأطفال في غزة.

سياسياً برزت اليوم الإثنين عددُ من المواقف العربية والعالمية والتي جاءت على النحو التالي:

دعا وزير خارجية الصين وانغ يي إلى عقد مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقاً وأكثر موثوقية وفعالية ووضع جدول زمني ملموس لتنفيذ حل الدولتين.

أكَّد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنَّ “المذبحة الهائلة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد شعب غزة تم تنفيذها عن طريق القصف المباشر”، وجاء ذلك رداً على بيان لمنظمة بالمجتمع المدني عبر منصة “إكس” ادعت خلاله أنَّ النساء والأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة وقعوا بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث أشار “بيترو” إلى أنَّ هذا الادعاء “غير صحيح” مشدداً على أنَّ نتنياهو هو المسؤول عن قتل النساء والأطفال في غزة.

أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم عن تشكيل وفد للتنسيق مع مصر من أجل الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين إن سكان غزة تعرضوا خلال 100 يوم لإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في هذا القرن، مشيراً إلى أنَّ العالم لم يشهد مثل هذا العدد من المحاصرين تحت قصف مكثف لفترة طويلة.