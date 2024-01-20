فيديوهات.. اشتباكات عنيفة في غزة، والرئيس الأمريكي يكشف: التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية كان سيحدث تغييراً ديناميكاً في المنطقة

كشفت صحيفة معاريف العبرية أنَّ حجم التصنيع العسكري في غزة أدهش جيش الاحتلال الصهيوني، وأضافت أنَّ كتائب القسام “لديها قدرة لا متناهية على تعزيز صفوفها بأشخاص جدد”، وهو ما يعني أنَّ القضاء على حماس هو هدف لا يُمكن تحقيقه وفق خبراء، وكانت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية قد أكَّدت وجود “إجماع بين قادة كبار في إسرائيل” على أن غياب الرؤية السياسية لما بعد الحرب في غزة “سيحول دون الانتصار على حماس”.

الرئيس الأمريكي جو بايدن المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

التبادل هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن عدد من أهالي الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، أنهم فقدوا الثقة بالحكومة، ويجرون تحركاتهم الخاصة، ومنها الاعتصام قبالة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا جنوب حيفا، بهدف الضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل مع المقاومة، خاصة مع إقرار عددٍ من المسؤولين الصهاينة بأن التبادل هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى.

لأول مرة.. جيش الاحتلال يلقي منشورات تحمل صور 69 أسيرًا لدى المقاومة pic.twitter.com/uhnzCPvUZ8 — خبرني Khaberni (@khaberni) January 20, 2024

بايدن: نتنياهو لا يُعارض جميع حلول الدولتين

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنَّ إقامة دولة فلسطينية مستقلة “ليس مستحيلاً” بوجود نتنياهو الذي “لا يعارض جميع حلول الدولتين”، وأشار بايدن إلى وجود عدد من الأنماط الممكنة “إذ إن بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليست لديها قوات مسلحة” وفق تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنَّ إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح هي “فكرة مُثيرة للاهتمام”، وجاء ذلك بعد أنَّ ناقش الرئيس الأمريكي أمس الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو “الملامح المحتملة للدولة الفلسطينية المستقبلية التي يجب التفاوض بشأنها”.

منذ 30 عامآ والعالم يبيعنا الوهم، لم تكن اتفاقية أوسلو وما أعقبها من مبادرات أمريكية وغربية إلا محاولة لكسب الوقت لتمكين المشروع الصهيوني وعزل القضية الفلسطينية عن عمقها العربي والإسلامي وقد نجحوا للأسف.. في الفيديو المرفق يتحدث نتنياهو بلسانه الحقيقي عن الدولة اليهودية في كل… pic.twitter.com/WngEBcsgf3 — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) January 20, 2024

بايدن: يوضح علاقة طوفان الأقصى بالتطبيع بين السعودية وإسرائيل

وكشف “بايدن” أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية كانت على وشك التوصل لاتفاق مع السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، قبل إطلاق حركة المقاومة الإسلامية حماس عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أنَّه كان تطبيعاً كاملاً للعلاقات لإحداث تغيير ديناميكي في المنطقة.

بايدن: اقتراب اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل كان أحد دوافع هجوم حماس في 7 أكتوبر #الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/o3V3dzV1aV — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) January 20, 2024

معارك من مسافة صفر في جباليا وخان يونس

ميدانياً، دارت اليوم السبت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الصهيوني في عددٍ من مناطق القطاع كان أبرزها شرق خان يونس جنوباً، وشرق جباليا شمالي القطاع، وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنَّ مقاتليها يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال في تلك المناطق.

كما أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام فلسطينية جانباً من الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس بالتزامن مع القصف المدفعي العنيف الذي استهدف المدينة اليوم.

تغطية صحفية: اشــتـبــاكـات ضارية مع قوات الاحــتـلال في خانيونس. تصوير: بسام فليونة. pic.twitter.com/vDoCBXvSNS — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 19, 2024

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح أنَّها استهدفت اليوم السبت حاجز تياسير العسكري الإسرائيلي بطوباس في الضفة الغربية، بوابل من الرصاص.

🔻 كتــائب شهــداء الاقصى طوباس : بفضل الله وبحمده تمكن جنودنا الأبطال وفي تمام الساعه ١٢:٣٠

من إستهداف حاجز تياسير العسكري بوابل من الرصاص المبارك pic.twitter.com/YXosXYjeqo — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 19, 2024

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنَّها دمَّرت أمس الجمعة 7 آليات عسكرية إسرائيلية، كما قنصت 6 ضباط وجنود صهاينة، بينما قام مقاتلوها بتفجير عين نفق في قوة صهيونية راجلة، وقصفوا القوات المتوغلة في محاور القتال المختلفة.