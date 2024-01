فيديوهات.. إسرائيل بأكملها في صدمة، عضو مجلس الحرب يتظاهر ضد نتنياهو، والقسام تحذِّر أهالي الأسرى “الوقت يمضي ويتلاشى”

في اليوم الـ100 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شقيقتي الشهيد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خلال اقتحامها مدينة البيرة وبلدة عارورة في الضفة الغربية المحتلة، فيما تصاعدت الخلافات بشكلٍ كبير داخل مجلس الحرب والحكومة في “تل أبيب”، وسط مطالب المتظاهرين وبعض أعضاء مجلس الحرب باستقالة نتنياهو والتفاوض لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة في قطاع غزة.

أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، عضو مجلس الحرب بيني غانتس ورئيس حكومة الاحتلال نتنياهو - المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

وصف فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأيام الماضية بأنَّها كانت بمثابة 100 عام لسكان غزة، وأكَّد “لازاريني” في بيان بمناسبة مرور 100 يوم على العدوان الصهيوني على قطاع غزة على عددٍ من النقاط ومنها:

نقلت القناة 7 العبرية أنَّ إضراباً لمدة 100 دقيقة بدأ في “إسرائيل” تضامناً مع الأسرى الصهاينة لدى المقاومة في قطاع غزة بينما يواصل جيش الاحتلال الصهيوني تهديد حياتهم عبر استمرار الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، في مخيم البريج وسط القطاع، بين المقاومة وجنود الاحتلال، ومنع القوات الصهيونية فرق الإسعاف والإنقاذ من الوصول إلى مخيم المغازي وسط القطاع.

يأتي ذلك فيما تعمَّقت الخلافات السياسية داخل مجلس الحرب والحكومة الصهيونية، حيث شارك عضو مجلس الحرب بيني غانتس صورة له أثناء مشاركته في مظاهرة بتل أبيب نظمها أهالي الأسرى الصهاينة ورفعت عدداً من الشعارات وكان أبرزها:

كما وجَّه رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو، واعتبر أنَّ “الحكومة الحالية لم تعد قادرة، وعلينا تشكيل حكومة جديدة” حسب تعبيره.

يأتي ذلك فيما أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أنَّها فقدت الاتصال بالخلية المسؤولة عن حماية جنود صهاينة كانت قد أسرتهم المقاومة عام 2014م، مشيرة إلى أنَّ الاتصال مع الفرق التي تحمي الأسرى حالياً ما زال موجوداً لكن الوقت ينفذ أمام أهالي الأسرى لاستعادة أبنائهم.

ميدانياً واصلت المقاومة لليوم الـ100 استهداف جنود وآليات الاحتلال الصهيوني في جميع محاور التوغل، واستمرت وحدة الإنقاذ الصهيونية (966) بنقل الجنود الجرحى من أرض المعركة، فيما أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس استهداف دبابة من نوع ميركافا بقذيفة “الياسين 105” والاشتباك مع قوة صهيونية خاصة بالرشاشات في خان يونس.

وكانت المقاومة في جنين قد تصدت اليوم لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني وفجَّرت عدداً من العبوات الناسفة في الآليات العسكرية المتوغلة، بينما أكَّد الإعلام العبري أنَّ انفجاراً قوياً حدث في مفاعل كرمل أوليفنز، وأشارت إدارة الإطفاء أنَّ الانفجار حدث بسبب “الضغط العالي في الغلاف الجوي” حسب زعمها.

