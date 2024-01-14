فيديوهات.. إسرائيل بأكملها في صدمة، عضو مجلس الحرب يتظاهر ضد نتنياهو، والقسام تحذِّر أهالي الأسرى “الوقت يمضي ويتلاشى”

في اليوم الـ100 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شقيقتي الشهيد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خلال اقتحامها مدينة البيرة وبلدة عارورة في الضفة الغربية المحتلة، فيما تصاعدت الخلافات بشكلٍ كبير داخل مجلس الحرب والحكومة في “تل أبيب”، وسط مطالب المتظاهرين وبعض أعضاء مجلس الحرب باستقالة نتنياهو والتفاوض لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة في قطاع غزة.

أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، عضو مجلس الحرب بيني غانتس ورئيس حكومة الاحتلال نتنياهو - المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

100 يوم تساوي 100 عام على سكان عزة

وصف فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأيام الماضية بأنَّها كانت بمثابة 100 عام لسكان غزة، وأكَّد “لازاريني” في بيان بمناسبة مرور 100 يوم على العدوان الصهيوني على قطاع غزة على عددٍ من النقاط ومنها:

أنَّ الفلسطينيين قد تعرضوا لأكبر تهجير منذ عام 1948م بسبب القصف.

معظم سكان غزة بما في ذلك الأطفال، سوف يحملون الجروح الجسدية والنفسية الناجمة عن الهجمات “مدى الحياة”.

اضطر أكثر من 1.4 مليون شخص للجوء إلى ملاجئ الأونروا والعيش في ظروف غير إنسانية.

شهدت غزة خلال 100 يوم الماضية الموت الجماعي والدمار والتشريد والجوع والخسارة والحزن.

100 يوم للحرب على غزة.. مفوّض عام الأونروا فيليب لازاريني: الحرب الحالية تلطّخ إنسانيتنا المشتركة #الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/Yqm3A7a8jN — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) January 14, 2024

إضراب 100 دقيقة في “إسرائيل” تضامناً مع الأسرى

نقلت القناة 7 العبرية أنَّ إضراباً لمدة 100 دقيقة بدأ في “إسرائيل” تضامناً مع الأسرى الصهاينة لدى المقاومة في قطاع غزة بينما يواصل جيش الاحتلال الصهيوني تهديد حياتهم عبر استمرار الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، في مخيم البريج وسط القطاع، بين المقاومة وجنود الاحتلال، ومنع القوات الصهيونية فرق الإسعاف والإنقاذ من الوصول إلى مخيم المغازي وسط القطاع.

غانتس يشارك في المظاهرات ومطالب برحيل نتنياهو

يأتي ذلك فيما تعمَّقت الخلافات السياسية داخل مجلس الحرب والحكومة الصهيونية، حيث شارك عضو مجلس الحرب بيني غانتس صورة له أثناء مشاركته في مظاهرة بتل أبيب نظمها أهالي الأسرى الصهاينة ورفعت عدداً من الشعارات وكان أبرزها:

المطالية بإستقالة نتنياهو ووزراء حكومته والتوجه إلى انتخابات فورية.

الدعوة إلى وقف الحرب واستئناف المفاوضات مع حركة حماس لاستعادة الأسرى.

كما وجَّه رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو، واعتبر أنَّ “الحكومة الحالية لم تعد قادرة، وعلينا تشكيل حكومة جديدة” حسب تعبيره.

عضو مجلس الحرب لدى الاحتلال "بيني غانتس" يشارك في تظاهرات أهالي الأسرى الإسرائيليين الذين يطالبون بصفقة لاستعادة أبنائهم من غزة ! pic.twitter.com/r5JtE56sPP — رضوان الأخرس (@rdooan) January 13, 2024

القسام لأهالي الأسرى: الوقت يمضي ويتلاشى

يأتي ذلك فيما أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أنَّها فقدت الاتصال بالخلية المسؤولة عن حماية جنود صهاينة كانت قد أسرتهم المقاومة عام 2014م، مشيرة إلى أنَّ الاتصال مع الفرق التي تحمي الأسرى حالياً ما زال موجوداً لكن الوقت ينفذ أمام أهالي الأسرى لاستعادة أبنائهم.

القسام نشرت مشاهد جديده تعلن فيها فقدان الإتصال

بالخليه المسؤوله عن حماية أسرى اسرائيليين تم أسرهم في عام 2014

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" المشاهد كانت موجهه بالدرجه الاولى للشارع الإسرائيلي

وتضمنت رساله " أن حكومة نتنياهو لا تهتم بكم ولا بأسراكم

##غزه_العزه pic.twitter.com/p48iISsriK — بلال الجابري (@blalaljabry2) January 14, 2024

القسام تستهدف دبابات الاحتلال في خان يونس

ميدانياً واصلت المقاومة لليوم الـ100 استهداف جنود وآليات الاحتلال الصهيوني في جميع محاور التوغل، واستمرت وحدة الإنقاذ الصهيونية (966) بنقل الجنود الجرحى من أرض المعركة، فيما أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس استهداف دبابة من نوع ميركافا بقذيفة “الياسين 105” والاشتباك مع قوة صهيونية خاصة بالرشاشات في خان يونس.

مشاهد جديدة حصلت عليها الجزيرة لما قالت كتائب القسام إنها للمعارك الضارية ضد الجيش الإسرائيلي في خان يونس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/MFazh3Txeo — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 13, 2024

اشتباكات في جنين وانفجار كبير في حيفا

وكانت المقاومة في جنين قد تصدت اليوم لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني وفجَّرت عدداً من العبوات الناسفة في الآليات العسكرية المتوغلة، بينما أكَّد الإعلام العبري أنَّ انفجاراً قوياً حدث في مفاعل كرمل أوليفنز، وأشارت إدارة الإطفاء أنَّ الانفجار حدث بسبب “الضغط العالي في الغلاف الجوي” حسب زعمها.

🔻معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في جنين وجيش الاحتلال يحاصر كافة المستشفيات في المدينة pic.twitter.com/Le4A0DPY0D — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 13, 2024

Hello my enemies in haifa ..my you have a very bad day 😆🔥 run … run away😆 pic.twitter.com/ICoXwppry8 — Ali Mortada || علي مرتضى (@aliimortada) January 14, 2024

حزب الله يستهدف مرابض مدفعية الاحتلال في خربة ماعر

بدورها هاجمت “المقاومة الإسلامية في العراق” بالطائرات المسيّرة قاعدتين للقوات الأميركية في كل من حقل العمر النفطي والقرية الخضراء في سوريا، واستهدف حزب الله اللبناني بالصواريخ مرابض مدفعية الاحتلال في خربة ماعر، وحقق إصابات مباشرة، فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إن 5 جنود نقلوا إلى مستشفى رمبام بعد إصابتهم في اشتباك مسلح على الحدود الشمالية، فجر اليوم.

انهيار منظومة الصحة النفسية في إسرائيل

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنَّ جمعية الإسعافات الأولية العقلية تلقَّت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أنَّ عشرات آلاف الصهاينة تعرضوا لمأساة شخصية، فيما تعاني “إسرائيل بأكملها من صدمة وطنية” حسب الهيئة.

وكان الإعلام العبري وبيانات مراكز الصحة النفسية قد تحدثت في وقتٍ سابق عن انهيار منظومة الصحة النفسية في إسرائيل بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي تسببت بوجود نحو 300 ألف مريض نفسي إضافي.