فيديوهات.. أبو عبيدة يتوعَّد الاحتلال بعمليات واسعة، وواشنطن: خطة إسرائيل لليوم التالي “حلم لا يمكن تحقيقه”

بثَّت قناة الجزيرة قبل قليل كلمة مصورة حصلت عليها للناطق باسم كتائب عز الدين القسام “أبو عبيدة”. وهي الكلمة الأولى لأبي عبيدة بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأكَّد أبو عبيدة أنَّ المقاومة الفلسطينية كبَّدت العدو الصهيوني خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023م، بينما أخفق العدو في تحقيق أهدافه، أو تحرير أي أسير لدى المقاومة، نجوم مصرية والتفاصيل.

ابو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام -المصدر: فيديو كلمة اليوم 100على العدوان الصهيوني على غزة

أبو عبيدة المقاومة تكبد الاحتلال خسائر باهظة

وبعد أكثر من 50 يوماً على آخر كلمة مصورة له، وجه الناطق باسم كتائب عز الدين القسام “أبو عبيدة” عدداً من الرسائل في اليوم ال 100من العدوان الصهيوني على غزة وجاء فيها:

كبّدت المقاومة، العدو الصهيوني خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023م.

تمكنت المقاومة من استهدف وأخراج 1000 آلية عسكرية للاحتلال من الخدمة خلال 100 يوم في غزة.

جُلّ ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة هو من الصناعة العسكرية لكتائب الشهيد عز الدين القسام.

معركة طوفان الأقصى هي معركة الوطن الفلسطيني، ويقاتل فيها الشعب والمقاومة في خندق واحد، وأي حديث سوى وقف العدوان ليس له أي قيمة.

العدو أخفق في تحقيق أهدافه، أو تحرير أي أسير، وتسبب بأن يصبح مصير العديد من الأسرى مجهولاً خلال الأسابيع الماضية.

على الأغلب العديد من الأسرى قد قُتلوا، والعدو يتحمل مسؤولية مصيرهم.

العدو الصهيوني دمّر معظم مساجد قطاع غزة.

المقاومة سوف تقوم بتوسيع عملياتها في قادم الأيام مع استمرار العدوان على غزة.

#أبو_عبيدة: استهدفنا 1000 آلية عسكرية خلال 100 يوم ومصير العديد من أسرى العدو بات مجهولا#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/Tpyf8cbEX8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 14, 2024

الاحتلال يقصف 30 ألف هدف في غزة

وفي دليل واضح على الإبادة الجماعية اعترف جيش الاحتلال الصهيوني أنَّه قصف 30 ألف “هدف” في قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 365 كيلومتر مربع فقط، كما أعلن أنَّه قصف 3400 هدف في لبنان، وأعلنت القناة 12 العبرية أنَّ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قد أطلقت 9000 صاروخ نحو فلسطين المحتلة التي تلقت 2000 صاروخ أيضاً من لبنان، منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ليبرمان طريقة نتنياهو في إدارة الحرب “غير مجدية”

يأتي ذلك فيما انتقد زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان الطريقة التي تقود بها تل أبيب الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأكَّد أنَّها طريقة “خاطئة وغير مجدية ولا يُمكن أن تهزم حماس” وفق تعبيره.

المقاومة تقصف تل أبيب وأسدود

وفي اليوم الـ 100 للعدوان دوت صفارات الإنذار في ضواحي تل أبيب الجنوبية، كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنَّها قصفت بالاشتراك مع كتائب الأقصى حشود العدو في محيط كلية العلوم بخان يونس، بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأكَّدت كتائب القسام، أنَّها قصفت مدينة أسدود برشقة صاروخية من طراز مقادمة M75 مشيرة إلى أنَّ الصواريخ انطلقت من أماكن توجد بها قوات الاحتلال، وأضافت أنَّها قصفت حشود القوات الصهيونية المتوغلة في مخيم البريج واستهدفت تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع بقذائف هاون.

مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود وآليات العدو في مخيم البريج وسط قطاع غزة#خبرني pic.twitter.com/jvLsnDqbou — خبرني Khaberni (@khaberni) January 14, 2024

"كتائـ.ـب القســام" تستهدف أسدود في الداخل المحتل برشقة صاروخية pic.twitter.com/732Z6Rus8U — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 14, 2024

خلافات كبيرة بين واشنطن وتل أبيب

وكشف موفع أكسيوس الإخباري الأميركي أنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتحدث مع ورئيس وزراء الاحتلال الصهيوني “بنيامين نتنياهو” منذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما أنهى الرئيس الأميركي المكالمة بإغلاق هاتفه في وجه نتنياهو، وأضاف الموقع أنَّ “بايدن” بدأ يفقد صبره ويشعر بالقلق من أن إسرائيل لن تلتزم بجدولها للانتقال لعمليات أقل حدة في غزة بينما جاءت زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى إسرائيل، لتُفاقم الإحباط داخل البيت الأبيض حيث أوضح بلينكن لنتنياهو ومجلس وزراء الحرب أن خطة إسرائيل لليوم التالي هي حلم لا يمكن تحقيقه.