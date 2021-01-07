هل يفعل ترامب بالولايات المتحدة الأمريكية 2021 ما فعله جورباتشوف باتحاد الجمهوريات السوفيتية 1991

فى تطورات مفاجئة عكستها فوضى غير مسبوقة؛ تعرضت الديمقراطية الأمريكية لطعنة هائلة أصابتها فى مقتل؛ حينما حاول أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المنتهية ولايته اقتحام مبنى الكونجرس فور انتهائه من إلقاء خطابه، الذى تزامن مع عقد جلسة المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، والذى دعاهم فيه إلى تنظيم مسيرة إلى الكونجرس حماية للانتخابات “المسروقة” بحسب وصفه. وأكد ترامب على عدم تنازله عن الانتخابات التى قال أنه تم تزويرها بطريقة لم تشهدها أمريكا من قبل.

وتصدرت مشاهد الاقتحام وسائل الإعلام العالمية المختلفة، إذ كانت الصور مفاجئة وغير متوقعة؛ فقد أظهرت إحدى الصور احتلال أحد أنصار ترامب لمقعد رئيس مجلس الشيوخ الأمريكى، فى مشهد عبثى يشبه إلى حدٍ بعيد مشاهد الكوميديا الساخرة..

وقد أعادت بعض المشاهد التى أظهرت أنصار ترامب وهم يحملون بعضا من محتويات المبنى، مشاهد الفوضى التى شهدتها بعض الدول العربية خلال ما وصفته الولايات المتحدة، وقتها، بثورات الربيع العربى. وقد تطور المشهد الدرامى لإطلاق نار وقنابل مسيلة للدموع، كما أعلن عن مقتل سيدة خلال الأحداث.

وأرجعت رينيه ديريستا، الباحثة في مرصد ستانفورد للإنترنت الذي يدرس الحركات عبر الإنترنت، ما جرى من أحداث إلى أنه نتيجة حركات جرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المغلقة حيث اعتقد الناس فى مزاعم تزوير الانتخابات وسرقتها بحسب ما قاله السيد ترامب. وأضافت: عندما انتهكت مجموعة مؤيدة لترامب مبنى الكابيتول، وحطمت النوافذ وأجبرت المشرعين وغيرهم على الفرار ، تجنب السيد ترامب الظهور علنًا، وبدلاً من ذلك حث أنصاره مرتين على تويتر على احترام تطبيق القانون. لقد أصدر مقطع فيديو فقط بعد أن دعاه الرئيس المنتخب جوزيف بايدن جونيور إلى “المطالبة علنًا بإنهاء هذا الحصار”.

ورغم إصدار ترامب لهذا الفيديو بعد أسابيع من الترويج لهذا الحشد والبقاء هادئًا إلى حد كبير مع اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول، ظل ترامب مستمرا في حجته بأن الانتخابات قد سُرقت منه. بحسب ما قال فى الفيديو الذي بثه على تويتر ، حيث قال ترامب لمؤيديه “عليكم العودة إلى دياركم الآن” ، وقال “علينا أن ننعم بالسلام”. لكنه ظل يردد أن الانتخابات كانت مزورة.

فهل يفعل ترامب بالولايات المتحدة الأمريكية 2021 ما فعله جورباتشوف باتحاد الجمهوريات السوفيتية 1991 ؟