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فوضى في أيرلندا واشتباكات مع الشرطة بعد قيام عربي بطعن أطفال

صفاء المشهور

منذ اليوم الأول من هجوم إسرائيل على غزة، وكانت أيرلندا داعمة لدولة فلسطين، وهذا ما ظهر جليا في تصريحات نواب البرلمان في أيرلندا، أما اليوم فقد قام رجل عربي في الخمسينات من عمره بطعن 5 أشخاص، بينهم سيدة 30 عاما تعاني من إصابات خطيرة، وطفلين 6سنوات و5 سنوات بجروح ليست بالخطيرة، فانقلب الأمر ضد العرب.

فوضى في أيرلندا وإشتباكات

تم القبض على الرجل مرتكب الحادث، ولكن قامات الفوضى والتظاهرات من عدد ليس بالقليل، كما تم حرق سيارات تابعة للشرطة، وكان ذلك في مدينة دبلن الأيرلندية، وكان المحتجين يرددون شعارات “أخرجوهم”، و” الحياة الأيرلندية مهمة”، بحسب ما ورد في موقع CNN بالعربي،

أسباب الحادثة مجهولة

لم يتبين إلى الآن مدى ارتباط هذه الأحداث بموقف أيرلندا الداعم لفلسطين، وما يظهر إلى الآن أنه نتيجة حادثة عارضة، ولكن بعض الشكوك تثير أن هذا الحادث متعمد لإظهار العرب بصورة إرهابية، فيقل تعاطف الشعب أيرلندا مع القضية، وإلى الآن لم يظهر السبب الحقيقي، وراء قيام العربي بهذا الفعل.

رأي خاص

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عن الكاتب:
صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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