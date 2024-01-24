فوز دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيوهامشير

تقديرات عديدة من وسائل الإعلام الأميركية أظهرت بأن الرئيس السابق دونالد ترامب قد فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامشير.

وقد حقق ترامب هذا الانتصار على السفيرة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي.

ويعتبر هذا الفوز الثاني لترامب بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا الأسبوع الماضي.

ويعد هذا الفوز خطوة إضافية نحو حصوله على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

وقد أقرت نيكي هايلي بخسارتها أمام ترامب ولكنها أكدت أنها سوف تستمر في المنافسة حتى النهاية.

وفي كلمتها أمام أنصارها في ولاية نيوهامشير فقد أشارت هايلي إلى أن (السباق لم ينتهِ بعد) وحذرت في الوقت نفسه من أن حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري سوف يعني فوز الرئيس جو بايدن بولاية ثانية في الانتخابات القادمة.

ومن جانبها فقد اعتبرت حملة الرئيس جو بايدن بأن فوز دونالد ترامب في انتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيوهامشير يعزز فرص ترشيحه للانتخابات الرئاسية.

وقد صرحت جولي تشافيز رودريغيز مديرة حملة بايدن في بيان بأن (نتائج الليلة تؤكد أن دونالد ترامب عملياً حصل على ترشيح الحزب الجمهوري).