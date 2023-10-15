فوجئ باستشهاد عائلته.. “معتز العزايزة” صحفي فلسطيني ذهب لتصوير انفجار فكانت الصدمة

عاش معتز العزايزة لحظات لن ينساها أصابت قلوب محبيه بالألم والحزن، حيث كان يؤدي عمله وسط الحرب الدائرة على غزة، وعندما اقترب من أحد المواقع التي تم قصفها، اكتشف أن عائلته من ضمن الضحايا.

صدمة صحفي فلسطيني بعد استشهاد أسرته مصدر الصورة: القاهرة 24

صدمة معتز العزايزة

عندما كان الصحفي الفلسطيني معتز العزايزة يوثق الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، كانت الطائرات الحربية تضرب المنطقة التي يسكن فيها.

وعندما علم بقصف المنطقة السكنية التي توجد فيها عائلته، توجه جاهدًا للوصول إلى مكان سكنه، ليعرف أحوال عائلته التي تسكن في دير البلح، عندما وصل كانت الصدمة الأولى، لقد تهدم المنزل على من كان فيه، ومات الجميع وتحول المنزل إلى ركام.

هذه الفاجعة جعلت الصحفي في انهيار تام، وخر باكيًا على أفراد عائلته، الذين أصبحوا من ضحايا العدوان الغاشم

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وكالة أنباء فلسطين أنه يتم استهداف الصحفيين في جميع المناطق، وتم قتل ثلاثة منهم وهم يؤدون عملهم ويحملون كاميراتهم.

كما أكدت وسائل الإعلام المختلفة أن أكثر من ثمانية صحفيين قتلوا منذ بدأ القصف على غزة من يوم السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب تعرض العديد من عائلات الصحفيين للقتل في القصف منهم الصحفي معتز العزايزة.