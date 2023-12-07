فلسطين ترحب بتصريحات رئيس الوزراء البلجيكي بمنع دخول المتطرفين بلاده

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس بتصريحات رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، بشأن منع دخول المستعمرين المتطرفين بلاده، ورفضه لعنفهم ضد المدنيين، واستعداده للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على فرض عقوبات على المتورطين في أعمال العنف بالضفة.

رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو - مصدر الصورة موقع صدى البلد

بيان رسمي لوزارة الخارجية

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، أن دي كرو أعرب عن استعداده لبذل الجهود لتبني هذا الموقف أثناء رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي، كما دعا إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وضرورة التوقف عن قتلهم في قطاع غزة.

قادة مجموعة الدول السبع تندد بالعنف

كما رحبت الخارجية الفلسطينية، بالموقف الذي صدر عن قمة قادة مجموعة الدول السبع بشأن التنديد بالعنف الذي يرتكبه المستعمرون ضد المواطنين في الضفة والدعوة إلى محاسبتهم، وكذلك المواقف والمؤشرات التي صدرت عن الخارجية الأمريكية ضد المستعمرين المتطرفين، والتوجه إلى فرض عقوبات عليهم وحظر منحهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة بسبب عنفهم واعتداءاتهم التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة.

خطوة مهمة ورسالة قوية

واعتبرت الوزارة أن هذه التصريحات والمواقف، تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ورسالة واضحة إلى إسرائيل، بأن العنف الذي يمارسه المستعمرين لن يمر دون محاسبة، وأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وطالبت الوزارة، بضرورة أن تترجم هذه التصريحات والمواقف إلى إجراءات عملية، من خلال فرض عقوبات حقيقية على المستعمرين المتطرفين، ووقف الدعم الإسرائيلي لهم، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من عنفهم وانتهاكاتهم.