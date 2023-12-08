فلاديمير بوتين يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الروسية في 2024

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024 وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الروسية (تاس).

وقد جاء هذا الإعلان بعدما قام بوتين بتكريم جنود قاتلوا في أوكرانيا ومنحهم أعلى وسام عسكري في البلاد وهي ميدالية النجمة الذهبية ولقب بطل روسيا.

ويحظى بوتين بدعم واسع النطاق من قبل الشعب الروسي بعد قضاء ما يقرب من ربع قرن في السلطة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وفي يونيو الماضي فقد شهدت روسيا تمردًا قصيرًا نُفذه زعيم مجموعة (فاغنر) يفغيني بريغوجين مما أثار تكهنات بأن بوتين قد يفقد قبضته على السلطة، ومع ذلك فقد تمكن بوتين من تجاوز هذه الأزمة دون أي أضرار.

وفي الخميس فقد قام مجلس الاتحاد الروسي الذي يعتبر الغرفة العليا في البرلمان بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد في 17 مارس 2024 وذلك خلال اجتماع تم بثه عبر التلفزيون الرسمي.

وقد جاء في القرار الذي اتُخذ بالإجماع أنه سيُحدد موعد الانتخابات الرئاسية في ذلك التاريخ، وقد أعلنت رئيسة المجلس فالنتينا ماتفيينكو أن هذا القرار يعتبر بداية الحملة الرئاسية.

وأوضحت ماتفيينكو أن الانتخابات ستكون أيضاً إعادة لتوحيد المناطق المتنازع عليها في أوكرانيا مثل لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا التي قامت روسيا بضمها.

وأشارت ماتفيينكو إلى أنه على الرغم من التحديات الخارجية الصعبة ومحاولات الأعداء لإضعاف روسيا فإن الشعب الروسي متحد أكثر من أي وقت مضى حول سلطة بوتين وأن واجب الدولة هو أن تكون عند مستوى هذه الثقة وأن تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم وتمنع أي استفزاز.