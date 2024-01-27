أعلنت السلطات البلجيكية عن وجود فضيحة مخدرات تورط فيها وزيرة التربية والتعليم في اتحاد فالونيا وبروكسل، كارولين ديزير.

وقد تم توجيه اتهامات لـ8 أشخاص في هذه القضية، حيث تم وضع بعضهم رهن الحبس الاحتياطي.

فضيحة مخدرات تهز الحكومة البلجيكية واتهام لوزيرة التربية والتعليم

وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام في بروكسل فقد تم الإعلان عن العثور على كمية من الكوكايين في مكتب وزيرة التربية والتعليم في ديسمبر الماضي، وقد أدى هذا الاكتشاف إلى فتح تحقيق شامل في القضية.

ووفقًا للادعاء فقد تم توجيه اتهامات لثمانية مشتبه بهم بتهمة بيع وحيازة المخدرات، وتم وضع ستة منهم تحت أمر الاعتقال، في حين تم إطلاق سراح اثنين منهم بشروط، وقد أكد مجلس المستشارين احتجاز المشتبه بهم تحت الحبس الاحتياطي.

ووفقًا للتقارير الإعلامية البلجيكية فقد تم اعتقال المساعد المسؤول عن المعدات واللوجستيك في مكتب الوزيرة في منتصف ديسمبر بعد اكتشاف حوالي 50 كيسًا يحتوي على مسحوق أبيض.

بالإضافة إلى ذلك فقد عثر المحققون على مبلغ مالي قدره 10 آلاف يورو نقدًا في منزل الموظف الموقوف.

ويُعتقد أن الموظف هو نجل النائبة الحالية في برلمان بروكسل والوزيرة السابقة فضيلة لعنان، والتي لها أصول مغربية.

وقد أشار بيان المدعي العام إلى أن مكتب وزيرة التربية والتعليم تلقى إخطارًا بالحادث في 15 ديسمبر، وتم اتخاذ إجراءات فورية لفصل الموظف الذي كان يشغل منصب أمين الصندوق داخل المكتب، وذلك بتهمة خيانة الأمانة.