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فضيحة سفير جمعية مناهضة للعنف يُظهر عنفه الحقيقي ويضع الصندوق البريطاني الآسيوي في موقف محرج

نورا جمعة هجرس

تمكّنت كاميرات المراقبة من رصد لقطات صادمة تكشف سلوكًا مروعًا للمغني الشعبي الباكستاني المعروف، راحت فتح علي خان، خلال جولته في الولايات المتحدة، وفي مشهد لا يُصدق، يظهر السفير الذي يُعتبر شخصيةً مؤثرة في جمعية تحارب العنف، وهو يعتدي بالضرب على أحد أفراد فرقته، حيث انقلبت مبادئه بشكل مخيف، وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة التي تلت هذا الحادث المأساوي، إلا أن خان برر تصرفه المشين بأن الشخص المعتدى عليه كان تلميذًا له، وبالتالي فإنه لا يجوز له أن يعارض، تجسد هذه الواقعة صورة صادمة عن الانتهاكات التي يمكن أن ترتكب حتى من قبل أولئك الذين يُفترض أنهم يمثلون مثالًا للنضال ضد العنف.

فضيحة سفير جمعية مناهضة للعنف يُظهر عنفه الحقيقي ويضع الصندوق البريطاني الآسيوي في موقف محرج

فيديو صادم يكشف فضيحة العنف

تلقّت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فيديو صادم يظهر لحظات من العنف البشع التي ارتكبها المغني الشعبي الباكستاني، راحت فتح علي خان، ضد أحد أفراد فرقته أثناء جولته في الولايات المتحدة، هذا الفيديو ليس فقط مثيرًا للجدل، بل سيضع الصندوق البريطاني الآسيوي في موقف محرج، حيث يُعرف هذا الصندوق بجهوده في مساعدة ضحايا العنف المنزلي وتعزيز الصحة العقلية في مناطق مختلفة من الهند وباكستان.

خان ينفي الاتهامات

في تصريحات أدلى بها الليلة الماضية، نفى المغني الشعبي الباكستاني، راحت فتح علي خان، الاتهامات التي وُجهت إليه بالاعتداء على أحد أفراد فرقته، مشيرًا إلى أن زميله في الفرقة هو من فقد الزجاجة التي ادعت التقارير أنها كانت سببًا في الخلاف، وأكد خان، الذي يُعتبر أحد أهم مطربي القوالي في باكستان، أن الزجاجة كانت زجاجة ماء قدمها له أحد المعجبين كهدية، بينما أعرب الصندوق البريطاني الآسيوي عن استيائه من الحادثة، مُؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات فورية للتحقيق في هذا الأمر، مُؤكدًا على أنه يأخذ جميع الاتهامات المتعلقة بإساءة المعاملة بجدية شديدة.

ويذكر أن الملك تشارلز نفسه هو من أسس هذا الصندوق عام 2007 بهدف محاربة الفقر وتعزيز العلاقات المجتمعية، ومن المعروف أن الصندوق يُعتبر ركيزة أساسية في الجهود الإنسانية والاجتماعية بالمنطقة، ووفقًا لمصادر مطلعة على الحادث، فإن الخلاف الذي أدى إلى هذا العنف المروع ربما كان ناتجًا عن خلاف شخصي، قد يكون مرتبطًا بزجاجة من الخمر، مما يثير مزيدًا من الاستغراب والتساؤلات حول السلوك الغير مقبول من قبل شخصية تعمل في مجال النضال ضد العنف.

ومن ناحية آخرى أعلن محرر الشؤون الملكية لصحيفة “صن” على منصة إكس أن الملك تشارلز وصل إلى المستشفى للخضوع لعملية جراحية تهدف إلى علاج تضخم البروستاتا، يأتي هذا الخبر بعد أسبوعٍ تقريبًا من إعلان أن الملك، الذي يبلغ من العمر 75 عامًا، سيتلقى علاجًا لتضخم البروستاتا الحميد، وكانت التقارير السابقة قد أشارت إلى أن الملك سيخضع لـ”إجراء تصحيحي”، وقد تم تأجيل بعض الارتباطات المقررة له وفقًا لنصيحة الطبيب للسماح له بفترة قصيرة من التعافي.

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عن الكاتب:
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نورا جمعة هجرس

أنا نورا جمعه هجرس.. من الفيوم، خريجة آداب اجتماع شعبة اتصال وإعلام، أعمل في موقع نجوم مصرية، احب الاطلاع الواسع على الأحداث والقضايا المختلفة، شغوفه جدًا بالكتابة، وأؤمن بأن القوة الحقيقية للكلمات تكمن في قدرتها على تغيير وجه العالم، أسعى باستمرار لترك بصمة إيجابية في نفوس من يقرأ مقالاتي، وأرى أن النجاح مزيج من العمل الشاق، لذلك أحرص على قراءة الكثير وتطوير معرفتي باستمرار لتعزيز أدائي الكتابي وتأثيره على القراء.

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