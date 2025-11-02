فضيحة جديدة تثير الجدل بوزارة الدفاع البريطانية.. فما القصة؟

تطرق تقرير صادر عن صحيفة الإندبندنت لاعتراف مسؤول في وزارة الدفاع البريطانية حول معلومات سرية بتركه حاسوب محمول مفتوح على متن قطار، في اختراق البيانات الأفغانية، حيث كشفت وثائق جديدة عن سلسلة من الأخطاء الحكومية التي أوقعت بيانات خاصة في أيدي غير أمينة.

وتضمنت تلك الوثائق وثيقة رسمية تفصل عشرات الاختراقات للبيانات من داخل الوحدة المسؤولة عن معالجة طلبات الأفغان الراغبين في الفرار من طالبان والقدوم إلى المملكة المتحدة، تصف كيف تركت شاشة لاب توب مرئية على متن قطار خلال حادثة وقعت في مارس 2023.

و أظهرت السجلات أنه تم إرسال بريد إلكتروني شخصي رسمي حساس يتعلق بهؤلاء الأفغان عن طريق الخطأ إلى نادي الخدمة المدنية الرياضي والاجتماعي وهو مجموعة لجميع موظفي الخدمة المدنية والقطاع العام تضم 140 ألف عضو في أغسطس 2023.

جاءت تلك التفاصيل الجديدة بعد اختراق كارثي لبيانات وزارة الدفاع، والذي قد يعرض آلاف الأفغان الذين ساعدوا القوات البريطانية لخطر طالبان لم يكشف النقاب عن الاختراق الرئيسي، الذي اكتشف في أغسطس 2023 وأدى إلى نقل آلاف الأفغان سرًا إلى المملكة المتحدة، إلا في وقت سابق من هذا العام عندما سعت صحيفة “الإندبندنت” ومؤسسات إعلامية أخرى لرفع أمر حظر نشر غير مسبوق وضع للتستر عليه.

الحوادث من بين 49 خرقًا للبيانات على مدار السنوات الأربع الماضية من داخل الوحدة المسؤولة عن معالجة طلبات الأفغان الراغبين في الفرار من طالبان والقدوم إلى المملكة المتحدة حيث أرسلت رسائل بريد إلكتروني إلى أشخاص غير مناسبين، واستخدمت أنظمة غير آمنة، واطلع موظفون غير مناسبين على المعلومات.

وشرح ديفيد ويليامز، كبير موظفي الخدمة المدنية في الوزارة، في رسالة إلى أعضاء البرلمان كيف أُرسِلت البيانات الشخصية للمتقدمين الأفغان لبرنامج إعادة التوطين التابع لوزارة الدفاع إلى أشخاص غير مستحقين، واطلع عليها موظفون غير مستحقين.