فضيحة تَرُجّ الولايات المتحدة.. “قائمة إبستين” فنّانون ورؤساء ورجال أعمال متورطون في قضايا اتجار جنسي بالقاصرات

كشفت محكمة فيدرالية مؤخرا عن الوثائق المرتبطة بالشبكة الكبيرة التي كانت متصلة برجل الأعمال، والملياردير الأمريكي جيفري إبستين، والذي انتحر في محبسه عام 2019 قبل محاكمته هروبا من الحق العام، ولقد كشفت القاضية في مانهاتن، لوريتا بريكسا في الثامن عشر من ديسمبر بحكمها عن الكثير من الأشياء التي كانت مدفونة تحت التراب، حيث تم الإعلان صراحة عن أسماء متورطة في جرائم اتجار جنسي، وخاصة بالقاصرات، وتم الكشف عن نحو 180 اسما، ولعل أكثرهم شهرة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة السابق، وبيل كلينتون، والأمير أندرو الذي لم يزل إلى الآن ينكر ما ينسب إليه.

جيفري إبستين وغيلا ماكسويل- المصدر: إكس

كما تم الكشف عن أسماء نساء شهيرات مثل الإعلامية أوبرا وينفري، حيث يشتبه في تورطها معه بعد الكشف عن اسمها في قائمة إبستين.

وتأتي تلك الحركة من قبل القضاء الأمريكي ضمن دعوى التشهير التي قامت برفعها الأمريكية فرجينيا جوفري على الملياردير جيفري إبستين وشريكته في الأفعال المنافية للآداب غيلاين ماكسويل عام 2016، وتم إلحاق 50 ورقة أخرى بالملف الذي تم الإعلان عنه، وأمرت القاضية لوريتا بريكسا بالإعلان عن هويات المتورطين في الجرائم الجنسية خلال 14 يوما من إصدار وثيقتها (حكمها القضائي) القضائية.

وبينما تمت تسوية القضية عام 2017، إذ رفعت صحيفة «ميامي هيرالد» بعد ذلك دعوى قضائية مدنية، من أجل معرفة محتويات الملف لإجراء تحقيق استقصائي عن شبكة الملياردير المنتحر.

وبالإضافة إلى الأسماء السياسية التي تم ذكرها، توجد أسماء فنية كبيرة أخرى مثل ليوناردو دي كابريو، ومايكل جاكسون، وبروس ويليس، وكاميرون دياز.

كما ورد أسماء علماء أمريكيين كبار مثل ستيفن هوكنز، وإيفا أندرسون، وكذلك أسماء مليارديرات ورجال أعمال كبار مثل بيل غيتس وغلين دوبيت، ومحامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية آلان ديرشوفيتز، وغيرهم.

وفي هذا الصدد يجيب الخبراء القانونيون أن لا؛ حيث إن ورود اسما في هذه القائمة لا يعني تورطه في الجرائم، لكن ربما يكون قد ورد اسمه على لسان أحد الشهود خلال الإدلاء بشهاداتهم، أو في أسئلة المحققين، لكن ورود الاسم لا يكفي أن يكون دليلا على تورط هذه الشخصية أو تلك في جرائم وأعمال الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرات.

وأخذت قضية جيفري إبستين، والقائمة التي كشف عنها القضاء الأمريكي مؤخرا اهتمام رواد السوشيال ميديا، لا سيما على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”, تويتر سابقا، ومن المنتظر أن تجذب هذه القضايا اهتمام وسائل الاعلام الأمريكي والأوروبي والعربي في الساعات القادمة.

وتداول رواد “إكس” مقطع مرئي للأمير أندرو، وهو يودع إحدى الفتيات من أمام إحدى أبواب منزل إبستين، ثم بعد ثواني معدودة شوهد إبستين وهو خارج بصحبة إحدى الفتيات الصغيرات.

If Only There Were Signs Prince Andrew Was Raping Underage Children With Jeffrey Epstein, Like This National News Coverage The FBI Ignored

Prince Andrew waving goodbye to a young female from inside Jeffrey Epstein’s home, then Jeffrey Epstein is seen leaving his home being… pic.twitter.com/OA2Mmv1oOA

