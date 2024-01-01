فضيحة إسرائيلية: اتهام رجل بانتحال صفة جندي وسرقة ذخيرة

في تقارير إعلامية صادرة يوم الأحد فقد أفادت وسائل الإعلام بأن الادعاء العام الإسرائيلي قد وجه اتهامات جنائية لرجل بتهمة انتحال صفة جندي وسرقة ذخيرة، وذلك بعد ظهوره في صورة وهو يقف على الخطوط الأمامية إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقًا للائحة الاتهام التي تم تقديمها إلى المحكمة في تل أبيب، فإن المتهم يُدعى روي يفراخ ولم يكن قد خدم في الجيش الإسرائيلي من قبل، ومع ذلك فقد تمكن من التسلل إلى مناطق الحرب عن طريق التظاهر بأنه عضو في وحدة قتالية نخبة تابعة لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وقد أذاعت (قناة 12 التلفزيونية) صورة قالت إنها للمتهم البالغ من العمر 35 عامًا وهو يرتدي معدات قتالية كاملة ويقف بجوار جنود آخرين إلى جانب نتنياهو في موقع هبوط طائرات الهليكوبتر.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن الحيلة التي قام بها (يفراخ) قد سهلت له الحصول على أسلحة نارية وذخيرة ومعدات عسكرية ومعدات شرطة.

وقد عُثر على المسروقات في منزله وقد تضمنت بندقية هجومية وأنواعًا مختلفة من الرصاص وقنابل دخان وحافظات.

وتتضمن التهم الخمس الموجهة إليه الاحتيال والسرقة، ويمكن أن تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 36 عامًا.

ومع ذلك أشاد محامي يفراخ بموكله حيث صرح قائلاً: (موكلي هو مسعف أنقذ أرواحًا تحت النار، وهو يخاطر بحياته ويقضي على حماس).

وأضاف المحامي أن (المتهم في ظل هذه الظروف هو دولة إسرائيل، وليس روي يفراخ).