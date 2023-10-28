أفادت قناة (القاهرة الإخبارية) في نبأ عاجل اليوم السبت بوقوع خسائر كبيرة في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي وذلك وفقًا لتصريحات حركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

فشل الهجوم البري الإسرائيلي في غزة وخسائر كبيرة في صفوفهم

وقد أعلنت حماس فشل الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة عبر 3 محاور.

وقد أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن مقاتليها في غزة مستعدون لمواجهة هجمات إسرائيل بقوة كاملة، وذلك بعد تصعيد الجيش الإسرائيلي لهجماته الجوية والبرية على قطاع غزة.

وقد ذكرت حماس في بيان في وقت مبكر اليوم السبت “كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جاهزيتها وتتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغل العسكري.

وقد أضاف البيان (لن يستطيع نتنياهو وجيشه المهزوم من تحقيق أي إنجاز عسكري).

قد شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة وقصفًا مدمرًا على مناطق متعددة في القطاع شمالًا وجنوبًا وتوغلت مجموعات من قوات جيش الاحتلال البرية بعد تمركزها خارج غزة.

من جهته قال الجيش الاسرائيلي أن 100 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قد شاركت في قصف أهداف بقطاع غزة خلال ليل الجمعة.



وأضاف الجيش الإسرائيلي خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة من بينها انفاق يستخدمها الإرهابيون ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى وقد قتل عدة إرهابيين من حماس.

في سياق آخر فقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار العربي الذي قدمته الأردن والذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة في قطاع غزة، ويشدد على حماية المدنيين والالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية في الأزمة الحالية.

وتم تبني القرار الذي يعتبر غير ملزم بأغلبية 120 صوتًا مؤيدًا و14 صوتًا معارضًا في حين امتنعت 45 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة بعدما قدم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مشروع قرار نيابة عن المجموعة العربية إلى الجمعية العامة بشأن غزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد فشل مجلس الأمن في التوافق حول مشروعي قرارين أمريكي وروسي.