فرنسا تقرر سحب السفير وقواتها العسكرية من النيجر بحلول نهاية العام الجاري 2023

بعد توترها مع المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أعلنت فرنسا أنها ستسحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام.

وجاء الإعلان بعد أن ألغى المجلس العسكري اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا، وطالب بسحب السفير الفرنسي.

واعتبر المجلس العسكري أن الانسحاب الفرنسي “خطوة جديدة باتجاه السيادة”، وكانت فرنسا تنشر حوالي 1500 جندي في النيجر لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.

وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر وإعادة قواتها من هناك وسحب السفير والدبلوماسيين الفرنسيين.

فرنسا تعلن سحب السفير وقواتها العسكرية من النيجر بحلول نهاية العام

الولايات المتحدة تدعم الحل الدبلوماسي

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أنها تدعم الحل الدبلوماسي للأزمة في النيجر.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، يوم الاثنين انه لا تغيير على وضع قوات الولايات المتحدة الموجودة في نيامي.

الرئيس المخلوع مازال محتجزاً

ولا يزال الرئيس المخلوع محمد بازوم محتجزاً في القصر الرئاسي منذ شهرين.

ورفع محاميه دعوى أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه.