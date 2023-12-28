فرنسا تطرد دبلوماسيين اذربيجانيين ردًا على قرار باكو بطرد دبلوماسيين فرنسيين

أعلنت السلطات الفرنسية قرارها بطرد اثنين من الدبلوماسيين الأذربيجانيين كرد فعل على قرار باكو بطرد شخصين من الدبلوماسيين الفرنسيين، وذلك في إطار المعاملة بالمثل.

وقد جاء هذا الإعلان بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأربعاء أن فرنسا تنفي بشكل قاطع المزاعم التي قدمتها أذربيجان لتبرير قرارها بشأن الدبلوماسيين الفرنسيين.

وفي بيان صادر عن الوزارة فقد أكدت باريس أن أنشطة الدبلوماسيين الفرنسيين لا تتعارض مع وضعهما، وقد عبّرت عن اعتراضها على قرار باكو.

وفي هذا السياق فقد استدعت فرنسا سفيرة أذربيجان في باريس لإبلاغها بالقرار.

ومن جانبها فقد أعربت أذربيجان عن احتجاجها الشديد على تصرفات موظفي السفارة الفرنسية اللذين اتهمتهما بالتصرف بطريقة تتعارض مع وضعهما الدبلوماسي، وقد منحتهما مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد التوترات بين البلدين في الأشهر الأخيرة.

وقد اتهمت أذربيجان فرنسا بزعزعة استقرار منطقة القوقاز عن طريق تقديم المساعدة لأرمينيا التي تعد خصمًا لأذربيجان وتحظى بدعم فرنسا التاريخي.

وفي نوفمبر الماضي فقد اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فرنسا بالتشجيع على حروب جديدة من خلال تسليح أرمينيا.