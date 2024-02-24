أعلن جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي، عبر منصة إكس عن طرد إمام تونسي من البلاد بسبب اتهامات تطرف وتصريحات غير مقبولة.

وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد أقل من 12 ساعة من اعتقال الإمام، وأكد الوزير أنه لن يتهاون في مواجهة أي نشاط يهدد الأمن والسلم العام في البلاد.

فرنسا تطرد إمام مسجد تونسي بسبب تصريحات مثيرة للجدل

ومن جانبه فقد نفى الإمام محجوب محجوبي القيام بأي مخالفات وأشار إلى أن تعليقاته تم تفسيرها خارج سياقها، مؤكدًا أنه لم يقصد احتقار العلم الفرنسي الذي يتكون من الألوان الثلاثة، الأزرق والأبيض والأحمر.

وقد أعلن محامي الإمام أنه سوف يستأنف قرار الطرد ويتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وكان الوزير قد طالب بسحب تصريح إقامة الإمام التونسي في مدينة “بانيول سور سيز” بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي وصفها بأنها تحمل دعوات للكراهية.

وفي الفيديو الذي نشره الإمام فقد صرح بأن “العلم الثلاثي الألوان” هو “علم شيطاني” وأنه ليس له قيمة عند الله.

ولم يتضح ما إذا كان يشير إلى العلم الفرنسي بشكل خاص، كما تحدث عن ظهور “المهدي” الذي سيوحد المسلمين ويسقط الحكام والحكومات.

وأكد الإمام أن الأعلام التي تستخدم في المباريات الرياضية هي “أعلام شيطانية” ليس لها قيمة، واتهم من فرضها بزرع الكراهية والبغضاء بين الناس وتحريضهم على الكراهية.

وقد أشارت قناة “بي اف ام تي في” الفرنسية إلى أن محجوبي هو عضو في “جمعية مسلمي غارد رون”.