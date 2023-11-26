فرض حظر التجول في سيراليون بعد هجوم على مخزن أسلحة

فرضت حكومة سيراليون حظرًا للتجول في البلاد بأكملها يوم الأحد وذلك عقب وقوع هجوم ومحاولة للاستيلاء على مخزن أسلحة تابع للجيش في العاصمة فريتاون.

وقد أعلنت الحكومة أنها تمكنت من صد الهجوم بنجاح.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة: (تم فرض حظر التجول على الفور في جميع أنحاء البلاد للسماح لقوات الأمن بمواصلة البحث عن المشتبه بهم) حسبما أفادت وكالة (فرانس برس).

وقد ذكر شهود عيان لوكالة (فرانس برس) أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار وانفجارات في حي ويلبرفوس، حيث يوجد المخزن العسكري.

كما أفاد آخرون بوقوع تبادل لإطلاق النار بالقرب من ثكنة موراي تاون وهي المقر الرئيسي للبحرية السيراليونية وأمام منشأة عسكرية أخرى في العاصمة.