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فرض حظر التجول في سيراليون بعد هجوم على مخزن أسلحة

عبد الرحمن عياد

فرضت حكومة سيراليون حظرًا للتجول في البلاد بأكملها يوم الأحد وذلك عقب وقوع هجوم ومحاولة للاستيلاء على مخزن أسلحة تابع للجيش في العاصمة فريتاون.
وقد أعلنت الحكومة أنها تمكنت من صد الهجوم بنجاح.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة: (تم فرض حظر التجول على الفور في جميع أنحاء البلاد للسماح لقوات الأمن بمواصلة البحث عن المشتبه بهم) حسبما أفادت وكالة (فرانس برس).

وقد ذكر شهود عيان لوكالة (فرانس برس) أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار وانفجارات في حي ويلبرفوس، حيث يوجد المخزن العسكري.
كما أفاد آخرون بوقوع تبادل لإطلاق النار بالقرب من ثكنة موراي تاون وهي المقر الرئيسي للبحرية السيراليونية وأمام منشأة عسكرية أخرى في العاصمة.


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عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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