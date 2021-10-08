فتح باب التقديم للهجرة العشوائية لأمريكا لوتري2023 – وأهم الشروط المطلوبة للقبول

تم فتح باب التقديم للهجرة العشوائية إلى أمريكا 2023، حيث أعلن مكتب الشئون للقنصلية الأمريكية فتح موقع التسجيل لتلقي بيانات الراغبين في السفر والهجرة للولايات المتحدة الأمريكية.

موعد التقديم للهجرة العشوائية لوتري 2023

تم الإعلان عن يوم 6 أكتوبر من الشهر الجاري أول أيام التسجيل وينتهي فى يوم 10 نوفمبر 2021، مع إغلاق باب التقديم في نفس اليوم، وعلى الراغبين في الهجرة سرعة التقديم في الأيام الأولى، لأنه في الأيام الاخيرة من فترة التسجيل، سوف تجد صعوبة في التقديم، لأنه يوجد عدد كبير يقدم في نفس الوقت مما يؤدي إلى ثقل الموقع.

شروط التقديم للهجرة العشوائية لوتري 2023

1-جواز سفر ساري المفعول وهو شرط أساسي للتقديم

2- قضاء فترة 12 عام من التعليم ما يعادل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مثل الدبلومات الفنية

3- تقديم صورة شخصية حديثة لا يكون مرة على التقطها أكثر من 6 أشهر وتكون مقاس 600×600 بكسل اي الطول مثل العرض، ذات خلفية بيضاء

4- شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو التأجيل أو المعافاه النهائية.

5- تقديم الطلب مرة واحدة فقط، وعدم التقديم عدة مرات لأنه من شأنه استباعدك من القرعة.

5- ذكر الحالة الاجتماعية (أعزب، متزوج ، مطلق)

إذا كنت متزوج يجب ذكر عدد الأبناء وإذا كنت مطلق يجب تقديم وثيقة الطلاق.

6- ملأ البيانات باللغة الإنجليزية

رابط موقع التقديم للهجرة العشوائية 2023

يمكنك التسجيل من خلال الموقع الرسمي للهجرة من هنا وتسجيل البيانات بشكل صحيح مع الالتزام بالشروط الموضحة بالاعلى شكرا لكم وبالتوفيق للجميع.