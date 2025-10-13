أخبار عالمية

غير كلامه تاني: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام لهذا السبب

أحمد مراد

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، في بيان رسمي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لن يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام بسبب الأعياد الدينية.

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

يأتي ذلك بعد أن تم الإعلان منذ قليل من خلال ذات المصدر عن مشاركة نتنياهو هو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اقترح مشاركة نتنياهو في هذه القمة خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.