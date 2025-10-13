غير كلامه تاني: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام لهذا السبب

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، في بيان رسمي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لن يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام بسبب الأعياد الدينية.

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

يأتي ذلك بعد أن تم الإعلان منذ قليل من خلال ذات المصدر عن مشاركة نتنياهو هو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اقترح مشاركة نتنياهو في هذه القمة خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.