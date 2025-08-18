غوغل مهددة بفقدان “كروم”.. من يقتنص المتصفح الأشهر؟

تواجه شركة “غوغل” الأميركية واحدة من أخطر القضايا في تاريخها، قد تجبرها على التخلي عن متصفحها “كروم”، الذي يُعد الأكثر استخدامًا على مستوى العالم.

القضية تعود إلى دعاوى رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد الشركة، بدعوى احتكارها لسوق البحث والإعلانات الرقمية. وبعد أن أصدرت المحاكم الأميركية أحكامًا سابقة تثبت تلك الممارسات، طلبت الوزارة من القاضي أن يكون الحل هو إلزام “غوغل” بالتخلي عن “كروم”. ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية قبل نهاية أغسطس الجاري.

محللون في بنك “باركليز” حذروا من أن أي خطوة لبيع المتصفح قد تؤدي إلى تراجع أسهم “غوغل” بنسبة تصل إلى 25%، بينما تصر الشركة على أن فصل “كروم” عنها سيعرّض المستخدمين لمخاطر أمنية كبيرة ويُضعف جودة الخدمة.

ورغم عدم صدور القرار بعد، فإن عدة جهات أبدت استعدادها للاستحواذ على المتصفح. فشركة “سيرش دوت كوم”، المختصة في تقنيات البحث والدردشة بالذكاء الاصطناعي، عرضت 35 مليار دولار لشراء “كروم”، في حين تقدمت شركة “ريببلكسيتي” الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بعرض منافس قيمته 34.5 مليار دولار.

إلى جانب ذلك، ألمحت شركة “أوبن أي آي”، مطورة “شات جي بي تي”، إلى اهتمامها بالدخول في الصفقة، بينما أبدت “ياهو” كذلك استعدادها للعودة إلى ساحة المنافسة عبر اقتناص المتصفح الأشهر في العالم.