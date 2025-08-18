أخبار عالمية

غوغل مهددة بفقدان “كروم”.. من يقتنص المتصفح الأشهر؟

مصطفى حسام الدين زكي

تواجه شركة “غوغل” الأميركية واحدة من أخطر القضايا في تاريخها، قد تجبرها على التخلي عن متصفحها “كروم”، الذي يُعد الأكثر استخدامًا على مستوى العالم.

 

القضية تعود إلى دعاوى رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد الشركة، بدعوى احتكارها لسوق البحث والإعلانات الرقمية. وبعد أن أصدرت المحاكم الأميركية أحكامًا سابقة تثبت تلك الممارسات، طلبت الوزارة من القاضي أن يكون الحل هو إلزام “غوغل” بالتخلي عن “كروم”. ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية قبل نهاية أغسطس الجاري.

 

محللون في بنك “باركليز” حذروا من أن أي خطوة لبيع المتصفح قد تؤدي إلى تراجع أسهم “غوغل” بنسبة تصل إلى 25%، بينما تصر الشركة على أن فصل “كروم” عنها سيعرّض المستخدمين لمخاطر أمنية كبيرة ويُضعف جودة الخدمة.

 

ورغم عدم صدور القرار بعد، فإن عدة جهات أبدت استعدادها للاستحواذ على المتصفح. فشركة “سيرش دوت كوم”، المختصة في تقنيات البحث والدردشة بالذكاء الاصطناعي، عرضت 35 مليار دولار لشراء “كروم”، في حين تقدمت شركة “ريببلكسيتي” الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بعرض منافس قيمته 34.5 مليار دولار.

 

إلى جانب ذلك، ألمحت شركة “أوبن أي آي”، مطورة “شات جي بي تي”، إلى اهتمامها بالدخول في الصفقة، بينما أبدت “ياهو” كذلك استعدادها للعودة إلى ساحة المنافسة عبر اقتناص المتصفح الأشهر في العالم.

عن الكاتب:
مصطفى حسام الدين زكي

مصطفى حسام الدين مصطفى ذكي
كاتب وصحفي يتمتع بمهارة عالية في إنتاج جميع الفنون الصحفية، بما يشمل صياغة الأخبار، التحقيقات، التقارير، والمقالات المتنوعة. أسعى إلى تنمية معارفي وصقل مهاراتي في مجال الكتابة الصحفية للوصول إلى مستوى احترافي متميز، قادر على تقديم محتوى إعلامي رصين ومؤثر، يلتزم بأعلى معايير الجودة والمصداقية.


