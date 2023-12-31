غوغل توافق على تسوية بـ 5 مليارات دولار في قضية انتهاك الخصوصية

وافقت شركة غوغل، يوم الجمعة، على تسوية بقيمة 5 مليارات دولار في دعوى قضائية جماعية تتهمها بالاطلاع بشكل غير معلن على استخدام الإنترنت لملايين الأشخاص الذين كانوا يعتقدون أنهم يتصفحون سرا.

وكانت الدعوى القضائية قد قدمت في عام 2020، وتتهم غوغل باستخدام تقنية تسمى “FLoC” لجمع بيانات حول نشاط المستخدمين على الإنترنت، حتى عندما كانوا يستخدمون وضع التصفح المتخفي أو وضع التصفح الخاص على المتصفحات الأخرى.

ووفقاً للتسوية، ستدفع غوغل 5 مليارات دولار للمتضررين من انتهاك الخصوصية، وسيتلقى كل مستخدم يشارك في التسوية مبلغاً يتراوح بين 3 و20 دولاراً.

بعد دعوى قضائية جماعية قدمت في عام 2020 تتعلق بالتهاك الخصوصية.. غوغل تقبل تسوية بـ 5 مليارات دولار#العربية pic.twitter.com/j8Gisix0cy — العربية (@AlArabiya) December 30, 2023

كما وافقت غوغل على إصلاح تقنية “FLoC” بحيث لا تسمح بجمع بيانات المستخدمين دون موافقتهم.

وقالت غوغل في بيان لها إن التسوية “تؤكد التزامنا بحماية خصوصية المستخدمين”، وأضافت أن الشركة ستواصل العمل على تطوير تقنيات جديدة تحترم خصوصية المستخدمين.

وتعتبر هذه التسوية واحدة من أكبر التسويات في تاريخ قضايا الخصوصية، وهي تمثل انتصاراً للمستخدمين الذين يطالبون بمزيد من الحماية لخصوصيتهم في ظل سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على البيانات الشخصية.