غوتيريش: الأمم المتحدة تواجه عمليات تفتيش مرهقة، ورفض غير مبرر لدخول مساعدات

أدلى الأمين العام للأمم المتحدة تصريحات اليوم، عن معاناة الأمم المتحدة، أثناء توفير المساعدات لأهالي غزة، حيث قال لا مبرر للعقاب الجماعي للمدنيين، وأن الاحتلال يقضي وقتا طويلا في تفتيش المساعدات، ويرفض دخول أشياء بلا مبرر واضح.

الأمين العام للأمم المتحدة: غوتيريش

عمليات تفتيش مرهقة

يقوم الاحتلال بعمليات تفتيش وفحص مرهقة، تعوق دخول المساعدات الكافية للقطاع، كما ترفض أشياء السكان في أشد الحاجة لها، بحجة أن مكوناتها تستخدم في تصنيع السلاح، مثل الوقود، رغم أهميته في تشغيل الأجهزة في المستشفيات، وسيارات الإسعاف، ومضخات المياه، وأصبحت القيود التي يفرضها الاحتلال على المساعدات، تعوق أعمال الإغاثة للمواطنين الفلسطينيين، وهذا ما صرحت به وكالة الأونروا اليوم، وكذلك أمين عام الأمم المتحدة.

🔴#عاجل | غوتيريش: الأمم المتحدة تواجه عملية مرهقة لفحص المساعدات ورفضا غير مبرر لأشياء تشتد الحاجة إليها — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 23, 2024

إعاقة دخول عمال الإغاثة

كما أكد غوتيريش، أن الاحتلال يمنع أيضا، العشرات من عمال الإغاثة، من الدخول لغزة لمساعدة اللاجئين، دون مبرر، وكذلك يتحكم الاحتلال في دخول المصابين للعلاج في مصر، أو الدول العربية، حيث تعرض عليه كشوف أسماء المصابين، ويوافق على بعض ويرفض الآخر، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

عاجل | الأمين العام للأمم المتحدة: عشرات العاملين الإنسانيين ينتظرون موافقة الحكومة الإسرائيلية على منحهم تأشيرات دخول pic.twitter.com/162nveTGCi — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 23, 2024

سكان غزة يواجهون المجاعة

كما أكد أمين عام الأمم المتحدة، أن سكان غزة، جميعهم جوعى، يواجهون المجاعة الكارثية، ويواجهون الأوبئة والأمراض، نتيجة تكدسهم في المخيمات، بعد دمار بيوتهم ومنازلهم بشكل غير مسبوق.

#عاجل | الأمين العام للأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون دمارا على نطاق غير مسبوق وجميع سكان القطاع جوعى ويواجهون احتمالات متزايدة من الإصابة بالأمراض والأوبئة#حرب_غزة pic.twitter.com/KOaSmjYnq2 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 23, 2024

القصف يوجه لكل السكان

الحالة الإنسانية في غزة مروعة، الكل جائع في غزة، وأكثر من نصف مليون شخص يتكدسون في رفح، مما يجعلها بيئة ينتشر يها الأوبئة، القصف يوجه لكل السكان، 60 ألف مصاب، كل ما يسعى له المواطن أن يبقى على قيد الحياة لليوم التالي، لا يمكن أن يصمت العالم، على هذا الوضع.