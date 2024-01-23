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غوتيريش: الأمم المتحدة تواجه عمليات تفتيش مرهقة، ورفض غير مبرر لدخول مساعدات

صفاء المشهور

أدلى الأمين العام للأمم المتحدة تصريحات اليوم، عن معاناة الأمم المتحدة،  أثناء توفير المساعدات لأهالي غزة، حيث قال لا مبرر للعقاب الجماعي للمدنيين، وأن الاحتلال يقضي وقتا طويلا في تفتيش المساعدات، ويرفض دخول أشياء بلا مبرر واضح.

غوتيريش الأمم المتحدة تواجه عمليات تفتيش مرهقة

الأمين العام للأمم المتحدة: غوتيريش

عمليات تفتيش مرهقة

يقوم الاحتلال بعمليات تفتيش وفحص مرهقة، تعوق دخول المساعدات الكافية للقطاع، كما ترفض أشياء السكان في أشد الحاجة لها، بحجة أن مكوناتها تستخدم في تصنيع السلاح، مثل الوقود، رغم أهميته في تشغيل الأجهزة في المستشفيات، وسيارات الإسعاف، ومضخات المياه،  وأصبحت القيود التي يفرضها الاحتلال على المساعدات، تعوق أعمال الإغاثة للمواطنين الفلسطينيين، وهذا ما صرحت به وكالة الأونروا اليوم، وكذلك أمين عام الأمم المتحدة.

إعاقة دخول عمال الإغاثة

كما أكد غوتيريش، أن الاحتلال يمنع أيضا، العشرات من عمال الإغاثة، من الدخول لغزة لمساعدة اللاجئين، دون مبرر، وكذلك يتحكم الاحتلال في دخول المصابين للعلاج في مصر، أو الدول العربية، حيث تعرض عليه كشوف أسماء المصابين، ويوافق على بعض ويرفض الآخر، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

سكان غزة يواجهون المجاعة

كما أكد أمين عام الأمم المتحدة، أن سكان غزة، جميعهم جوعى، يواجهون المجاعة الكارثية، ويواجهون الأوبئة والأمراض، نتيجة تكدسهم في المخيمات، بعد دمار بيوتهم ومنازلهم بشكل غير مسبوق.

القصف يوجه لكل السكان

الحالة الإنسانية في غزة مروعة، الكل جائع في غزة، وأكثر من نصف مليون شخص يتكدسون في رفح، مما يجعلها بيئة ينتشر يها الأوبئة، القصف يوجه لكل السكان، 60 ألف مصاب، كل ما يسعى له المواطن أن يبقى على قيد الحياة لليوم التالي، لا يمكن أن يصمت العالم، على هذا الوضع.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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