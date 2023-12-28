غموض حول طريقة وفاة الممثل الكوري لي سون كيون.. انتحار أم جرعة مخدرات زائدة؟

ظهرت تساؤلات كثيرة حول وفاة الممثل الكوري لي سون كيون في الساعات الأخيرة، مع التركيز على الطريقة التي توفي بها، هل كانت هناك جرعة زائدة من المخدرات وجدت بجانبه وفي سيارته؟ هل انتحر عن طريق استخدام المخدرات لإنهاء حياته، ووضع رسالة لعائلته تشبه رسالة انتحار؟ سيقوم التحقيق في الأيام المقبلة بإظهار المعلومات المؤكدة لنتائج الوفاة.

الممثل لي سون كيون، الذي شُوهد في فيلم “Parasite” الحاصل على جائزة الأوسكار، تم العثور عليه ميتا في حادث انتحار يوم الأربعاء، وتم التحقيق في الاحتمالية الكبيرة لتعاطي المخدرات. وفقًا للتقارير، عُثر على لي سون كيون، البالغ من العمر 40 عامًا، فاقدًا للوعي في سيارته بالقرب من متنزه واريونج بوسط سيول في الساعة 10:30 صباحاً.

وعُثر على قالب فحم يمكن أن يتسبب في تسمم مميت بأول أكسيد الكربون على المقعد الأمامي، كما أبلغ مدير لي الشرطة بمغادرته للمنزل بعد كتابة مذكرة تشبه رسالة انتحار واختفاء سيارته.

وقد خضع لي لعدة أجولات من الاستجواب للاشتباه في تعاطي المخدرات في الأشهر الأخيرة. على الرغم من نتائج الاختبار أنتجت نتائج سلبية، فقد قدم لي اعتذارًا وقال إنه آسف للألم الذي تسبب فيه لعائلته، كما قدم شكوى ضد شخصين بتهمة الابتزاز والسرقة، وأكد على براءته وطلب اختبار كشف الكذب.