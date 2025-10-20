غضب في إيران بعد زفاف إبنة مسؤول بارز بفستان غربى مكشوف

في وقت تشدد فيه السلطات الإيرانية الخناق على النساء وتعيد تفعيل “شرطة الأخلاق” لفرض الحجاب بالقوة، تفاجأ الرأي العام الإيراني والعالم بمقطع مسرب يظهر إبنة أحد أبرز المقربين من المرشد الأعلى، وهي تسير بفستان زفاف غربي مكشوف الجسم، في حفل فاخر بقلب طهران.

الفيديو الذى سرب على وسائل التواصل في أكتوبر 2025 أثار عاصفة من الغضب والسخرية، إذ رأى كثيرون فيه دليلا صارخا على ازدواجية القوانين بين العامة والنخبة في الجمهورية الإسلامية.

من هو علي شمخاني؟

علي شمخاني ليس إسماً عابراً في السياسة الإيرانية؛ فهو قائد عسكري سابق وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ومن أكثر الرجال نفوذا في الدولة.

تولى شمخاني أدواراً حاسمة في قمع الاحتجاجات، خاصة بعد وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني عام 2022، وتنسب إليه سياسات التشدد في تطبيق الحجاب الإلزامي.

لكن المفارقة الكبرى جاءت حين ظهر وهو يرافق ابنته إلى الزفاف بفستان غربي لا يلتزم بأي من تلك القيود التي يفرضها على بنات الشعب.

تفاصيل حفل الزفاف

أقيم الحفل في فندق إسبيناس بالاس (Espinas Palace) الفاخر في طهران في مايو 2024 ،تقدمت العروس بفستان أبيض مكشوف الكتفين ورقبة منخفضة، خال من الحجاب التقليدي.

التكلفة التقديرية للحفل بلغت نحو 43 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من مليار ونصف المليار ريال إيراني ،وضم الحفل وجوهاً من النخبة السياسية والاجتماعية، فيما كان الشعب يشهد تشديداً غير مسبوق على الحجاب في الشوارع.

انفجار الغضب الشعبي

انتشر الفيديو كالنار في الهشيم، وتحول إلى رمز للفساد النظامي والنفاق السياسي ، الناشطة الإيرانية “مسیح علی نژاد” قالت في تصريح متداول:

«ابنة أحد أبرز منفذي أوامر الجمهورية الإسلامية، أقامت زفافا فاخرا وهي ترتدي فستانا بلا أكتاف.»

وأضافت: «في الوقت نفسه، تضرب النساء في إيران لأنهن يظهرن شعورهن، ولا يقدر الشباب حتى على تكاليف الزواج.»

واختتمت: «هذا ليس نفاقا، إنه جزء من النظام. إنهم يدعون إلى “العفة” بينما تتباهى بناتهم بفساتين من تصميم دور الأزياء الغربية.»

حتى المتشددون انضموا إلى موجة الغضب، إذ قال السياسي علي أكبر رائفي ‌بور:

«هل يمكننا أن نسأل كيف نطلب من الناس أن يصبروا على العقوبات الاقتصادية، في حين يقيم الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي زفاف ابنته في أحد أفخم فنادق البلاد؟».

النظام الإيراني يدافع عن حفل الزفاف

مسؤولون مقربون من النظام الإيرانى دافعوا عن حفل الزفاف، إذ زعم عزت الله ضرغامي، الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزة الإيرانية، أن الحفل كان «خاصاً بالنساء فقط».

كما اتهموا إسرائيل بتسريب الفيديو في محاولة لـ «اغتيال سمعة النظام» على حد تعبيرهم.

يذكرأن شمخاني، البالغ من العمر سبعين عاما، هو وزير دفاع سابق وقائد عسكري بارز خدم تحت سلطة خامنئي منذ الأيام الأولى لقيام الجمهورية الإسلامية.

وقد نجا بصعوبة من ضربة جوية إسرائيلية استهدفت شقته في طهران في شهر يونيو، وأصيب بجروح بالغة أدت – بحسب التقارير – إلى بتر أحد ساقيه.