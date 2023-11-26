تعرضت سفينة شحن تحمل علم جزر القمر لحادث غرق قبالة سواحل جزيرة ليسبوس في اليونان.

وقد أعلن خفر السواحل اليوناني يوم الأحد عن الحادث الذي وقع نتيجة لتأثير رياح قوية في المنطقة.

وقد أفادت التقارير بأن السفينة المنكوبة تدعى (رابتور) وكان على متنها طاقم مؤلف من 14 شخصًا.

غرق سفينة شحن قبالة سواحل جزيرة ليسبوس واختفاء طاقمها

وحتى الآن لا يزال جميع أفراد الطاقم المفقودين باستثناء فرد واحد الذي تم إنقاذه بواسطة فرق الإنقاذ.

وقد تم تكليف عدة سفن ومروحيات تابعة للقوات الجوية والبحرية بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وتسعى فرق الإنقاذ إلى تحديد موقع السفينة المغمورة والعثور على الناجين المحتملين.

ووفقًا للتقارير الحكومية اليونانية فقد كان على متن السفينة طاقم متنوع الجنسيات حيث كان هناك 8 مصريين و4 هنود وسوريان.

وكانت السفينة في رحلتها من الدخيلة في مصر إلى اسطنبول عندما واجهت عطلًا ميكانيكيًا وطلبت المساعدة في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقد تم إنقاذ فرد واحد حتى الآن حيث تم نقله بواسطة طائرة هليكوبتر في ظل ظروف جوية صعبة.

وتستمر جهود الإنقاذ للبحث عن الناجين المحتملين وتقديم المساعدة اللازمة للطاقم وذويهم في هذه الظروف الصعبة.