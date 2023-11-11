أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارة جوية يوم السبت على شاحنة كانت تسير في منطقة الزهراني جنوب لبنان وذلك في أبعد نقطة يصل إليها الجيش الإسرائيلي في الغارات منذ بدء التوتر بين البلدين.

وقد أكدت قناة سكاي نيوز عربية هذه الأنباء مشيرة إلى أن الشاحنة كانت متواجدة في حقل للموز عندما تم استهدافها ولم يتضح بعد التفاصيل الكاملة حول الحادث.

غارة إسرائيلية على شاحنة في العمق اللبناني

وتعتبر هذه الغارة الأولى التي تستهدف العمق اللبناني خارج إطار العمليات العسكرية المتصاعدة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية منذ عدة أسابيع.

وفي سياق متصل فقد قامت إسرائيل بقصف مدفعي على عدة بلدات حدودية لبنانية مثل راميا والضهيرة وغيرها وذلك ردًا على خمس هجمات نفذها حزب الله على مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود خلال الليلة الماضية.

ويذكر أن التوترات بين إسرائيل ولبنان اشتدت بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر الماضي عقب هجوم مفاجئ وغير مسبوق من قبل حركة حماس (طوفان الأقصي) وتقول حزب الله إنه فقد 68 عنصرًا خلال المواجهات على الحدود مع إسرائيل.