عن طريق الخطأ روبوت في شركة تسلا العالمية يهاجم أحد مهندسي الشركة مما أدى إلى إصابته بجروح

تعرض أحد مهندسي شركة تسلا في تكساس الأمريكية لهجوم من قبل روبوت أثناء برمجته لاثنين من روبوتات تسلا بالقرب منه، وقد غرس الروبوت مخالبه المعدنية في ظهر المهندس وذراعه، مما تسبب في نزيفه، ولم يتم تقديم تقرير عن الحادثة من قبل الشركة إلى جهات المنظمة الفيدرالية، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أخرى مرتبطة بالروبوتات في المصنع في الفترة بين عامي 2021 و 2022، جاء ذلك نقلاَ عن وكالة سكاي نيوز عربية عبر إكس.

روبوت في تسلا يهاجم أحد مهندسي الشركة- المصدر: تم إعداد الصورة بواسطة chatgpt

وتأتي هذه الحادثة في ظل تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات المتزايد في مختلف المجالات، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية لضمان سلامة العمال والمهندسين، وقد أثارت هذه الحادثة مخاوف كبيرة بين العاملين في صناعة الروبوتات والتكنولوجيا، ودفعتهم للمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامتهم وحمايتهم من حوادث مشابهة في المستقبل.

تعرض أحد مهندسي شركة #تسلا لهجوم من قبل روبوت مصمم لالتقاط ونقل أجزاء السيارة المصنوعة من الألومنيوم المصبوب حديثا، وقام الروبوت بتثبيت الرجل، قبل أن يغرس مخالبه المعدنية في ظهره وذراعه، تاركا أثرا من الـدم في أرضية المصنع. pic.twitter.com/or3sCLkcqE — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) December 27, 2023

وفيما يتعلق بتحديثات شركة تسلا، كشف إيلون ماسك، المدير التنفيذي للشركة، عن التحسينات التي طرأت على الجيل الثاني من روبوت الشركة الذكي “أوبتيموس”، ويأتي الروبوت الجديد بتصميم متطور للهيكل وتم تخفيض وزنه بمعدل 10 كيلوجرامات، مما زاد سرعته أثناء المشي بنسبة 30%، وتم تجهيز الروبوت بمستشعرات للحركة تمنح الرأس والأيدي حرية الحركة في اتجاهات متعددة، مما يسمح للروبوت بالتعامل بدقة مع الأشياء، حتى الهشة.

https://x.com/elonmusk/status/1734763060244386074?t=–Irrvh6AGllMwWsClE9Yg&s=08

وفي فيديو نشره ماسك، يظهر الروبوت وهو يمسك بيضة ويضعها بحرص دون تكسيرها، بفضل تقنية الحساسية العالية للمس التي تم تطويرها في الأصابع، تم تحسين تصميم الأقدام لتكون أكثر تشابهًا بالأقدام البشرية وأكثر حساسية للحركة، مما يسمح بضبط قوة الضغط على السطح المشي عليه لضمان توازن الروبوت واستقراره، وفي النهاية من الفيديو يظهر وحدتان من الجيل الثاني للروبوت يؤدون حركات راقصة، محاكعلى الرغم من الإعلان عن تحسينات وتطويرات في تكنولوجيا الروبوتات التابعة لشركة تسلا، إلا أن الحادثة التي تعرض لها المهندس تسلط الضوء على أهمية ضمان سلامة العمال وتقديم الحماية اللازمة لهم أثناء تعاملهم مع تلك التكنولوجيا المتقدمة.