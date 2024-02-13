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عملية عسكرية واسعة في رفح وسط قلق دولي وتحذيرات من كارثة إنسانية

عبد الرحمن عياد

أعلن بيني غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية يوم الاثنين عن تنفيذ تحرك عسكري واسع النطاق في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
وقد أشار غانتس إلى أن (هذا التحرك يأتي في إطار جهود إسرائيل لمكافحة الإرهاب وحماية سكانها، وقد أكد أن العملية العسكرية سوف تشمل مقاتلي حركة حماس) التي يزعم الجيش الإسرائيلي وجودهم في المدينة.

عملية عسكرية واسعة في رفح وسط قلق دولي وتحذيرات من كارثة إنسانية

وقد تلقت هذه الخطوة ردود فعل سلبية من عدة دول ومنظمات دولية، وقد عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك، عن قلقه العميق من احتمالية وقوع كارثة إنسانية جراء التوغل الإسرائيلي الكامل في رفح.
وأكد تورك أن هذا التوغل قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، خاصة الأطفال والنساء، حيث يقدر عدد سكان المدينة بحوالي 1.5 مليون فلسطيني، ولا يوجد لديهم مكان آخر يمكنهم الفرار إليه.

وتعتبر هذه العملية العسكرية في رفح تطورًا خطيرًا في الأوضاع بين إسرائيل وقطاع غزة، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى تصاعد التوترات وزيادة العنف في المنطقة.


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عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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