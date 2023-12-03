عمليات إنقاذ وضبط للمهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل إزمير في تركيا

تمكنت السلطات التركية من إنقاذ 11 مهاجرًا غير شرعي وضبط 34 آخرين قبالة سواحل ولاية إزمير المطلة على بحر إيجة في غرب البلاد وذلك وفقًا لما ذكرته الوكالات الإخبارية.

وقد أفادت قيادة خفر السواحل في بيان صادر عنها أن فرق الإنقاذ التابعة لها تمكنت من إنقاذ 11 مهاجرًا بعد تعطل زورقهم قبالة قضاء فوتشا في إزمير.

وفي نفس المنطقة فقد تمكنت فرق خفر السواحل من ضبط 34 مهاجرًا آخرين كانوا يستقلون زورقًا مطاطيًا حيث تم نقلهم إلى البر بأمان.

ويذكر أن الحدود التركية مع بلغاريا واليونان والشواطئ التركية تشهد منذ سنوات زيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى إحدى الدول الأوروبية سواء عبر البر أو البحر.

وبالتالي تعمل قوات الأمن التركية بجهود كبيرة لمنع محاولات التسلل عبر الحدود والحد من تلك الظاهرة.